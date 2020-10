SVET U SUZAMA - Od koronavirusa preminuo čuveni modni kreator Kenzo

Kenzo Takada (81), poznat po grafičkim i cvetnim dezenima, bio je prvi japanski modni kreator koji se "ustoločio" u Parizu kojeg mnogi smatraju sedištem visoke mode, tu proveo karijeru i proslavio svoj brend.

U Pariz je došao 1965. godine, misleći da će to biti privremeno, ali je tu ostao da živi.

rest in peace kenzo takada. the designer who left his native japan in the 1960s to travel the world and later set up his namesake label in paris in the 1970s where his east-meets-west sensibility became his foundation and what kenzo is known for today. thank you for everything ❤️ pic.twitter.com/HRV47dHADo