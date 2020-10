Maska za kosu koja UBRZAVA RAST - tri centimetra duže svakog meseca, a sve sastojke za pripremu imate kod kuće!

Ako ovu masku koristite redovno, kosa će vam se preporoditi. Biće mekša, zdravija, ali će i porasti mnogo brže. Glavni sastojak je kvasac koji stimuliše koren kose i glavni je krivac za poboljšanje kvaliteta kose.

Za maksimalne rezultate, masku koristite 2 puta nedeljno, u roku od 2 meseca. Nakon ovog vremenskog perioda primetićete da su ispucali i suvi krajevi nestali i da su vlasi mnogo jače.

Potrebni sastojci: 20 gr svežeg kvasca,1 kašika meda,1 kašika mleka

Maska se priprema na sledeći način:

U 1 supenoj kašiki toplog mleka rastvoriti 1 kafenu kašiku meda, a zatim dodati 20 gr svežeg kvasca ili 7 gr suvog kvasca. Ostaviti na toplo mesto da fermentira od 15 do 20 minuta. Dobijenu smesu naneti na čistu i vlažnu kosu. Umotati najlonskom kesom i peškirom. Ostaviti na glavi sat vremena (ožete i duže do 2 sata, što duže to bolje). Posle kosu oprati toplom vodom. Gljivice kvasca povećavaju količinu vitamina, proteina i minerala neophodnih za rast kose. Hranljive materije upijaju se u folikule kose i jačaju oštećenu kosu.