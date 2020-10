Ova smesa uklanja APSOLUTNO SVE DLAČICE SA LICA! Posle nje nema iritacije i crvenila - Stvarno je odlična

View this post on Instagram

Dzien dobry, oby dobry! Zdecydowanie już czas by pomyśleć o sezonie zimowym i się do niego przygotować. Jedna z rzeczy ktora mozemy zrobić w tym kierunku jest pasta kurkumowa z której można zrobić tak zwane "złote mleko" które w Indiach jest bardzo powszeche. Kurkuma jest niezwykla przyprawą i niestety ale w większości producentów opisuje ją głównie jako dodatek barwiący potrawy na żółty kolor. 🤷 Kurkuma jest skutecznym antyoksydantem Hamuje procesy zapalne Coraz częściej jest wykorzystywany w badaniach dotyczących walki z chorobami nowotworowymi. Działa przeciwwirusowo (a ostatnio to nam doskwiera najbardziej) Poprawia prace trzustki i wątroby Chroni błony śluzowe układu trawiennego Posiada właściwości przeciwbólowe Jest tego i więcej, ale myślę że tyle wystarczy. Kurkuma jest również wykorzystywana w kosmetologii. Ma naprawdę dużo dobrego w sobie. Jesli ktos nie przepada za curry a chce sobie pomóc zwlaszcza w sezonie grypowym to ja osobiście polecam juz wcześniej wspomniane ZŁOTE MLEKO Przepis poznałam z cudownej książki Marty Dymek, Jadłonomii 2 Pasta kurkumowa to jedynie Kurkuma, woda, pieprz mielony i olej kokosowy 💙 prosty i krotki skład A takie dwa słoiczki starcza mi spokojnie na miesiąc może więcej ( codziennego korzystania! ) Przepis bardzo łatwo znaleźć w internecie wlasnie pod nazwą złote mleko. Nawet można gotowa mieszankę kupic na allegro. Szok! Wyboru jest wiele! A jaki smaczny w smaku :) #dziendobryobydobry #bielskobiała #bielskobiala #kurkuma #złotemleko #zlotemleko #goldenmilk #ajurweda #jesień #jesień2020 #ciepłynapój #przygotowaniedozimy #zdrowie #maleprzyjemnosci #zdroweipyszne