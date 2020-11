Fen nikad na najjače: Saveti za lepu i NEGOVANU KOSU

Kakva god da vam je kosa, puno truda i vremena se ulaže u pravljenje dobre frizure.

Ona, naravno, podrazumeva neki tretman, fenom ili presom, koji greje kosu i isušuje je toplotom.

E pa, ako želite da stalno imate lepo isfeniranu kosu, ali ne i beživotnu sa ispucalim krajevima, počnite da koristite neki od preparata za zaštitu kose od toplote.

1. Ispirajte mlakom vodom

Zaštita kose počinje od pranja. Kosu ne perite vrelom vodom. S vremenom će se isušiti, koren će početi da se masti, a krajevi će ispucati. Kosu perite blagim prirodnim šamponima i ispirajte mlakom vodom.

2.Fen nikad na najjače

Kad koristite fen, kosu sušite na nižoj temperaturi, a fen držite na dvadesetak centimetara od kose. Trajaće duže, ali vredi.

3.Koristite sprej za zaštitu

Drugi korak je zaštita kose preparatima. Sprejevi za zaštitu kose od toplote nanose se na mokru kosu i štite je od štetnog uticaja toplote, bez obzira na to da li želite savršeno ravnu ili talasastu kosu. Preparata ima raznih, pa nije svejedno da li vam je kosa ravna ili kovrdžava, odnosno da li želite da je ispravite ili ukovrdžate. Zavisno od toga birajte preparat. Možda će vam trebati i više njih, ali isplati se na duže staze. Iako su oni u spreju najčešći, ima ih u vidu krema i losiona. Ako ste pobornik prirodnih preparata, znajte da arganovo i kokosovo ulje odlično štiti kosu, daju joj sjaj i olakšavaju oblikovanje. Sprejevi se koriste na celoj dužini kose, a prirodna ulja samo na krajevima u malim količinama.

4.Idealna temperatura je 200˚ C

Svaki put kad koristite fen ili presu, vi topite vlakna elastina koja kosi daju čvrstinu. Setite se da većina aparata greje kosu temperaturom od 200˚ C. Iako mnoge prese za kosu dostižu temperaturu od 250˚ C, preporuka je da je podesite na 200˚ C. Kosu peglajte tek kad je potpuno suva, a nakon toga na krajeve nanesite ulje za dodatnu zaštitu iako ste već nanele preparat za zaštitu od toplote.