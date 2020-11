Ričard Borero, šef policije Majamija je, neposredno nakon ubistva slavnog kreatora Đanija Versaćea, ispred njegove kuće izgovorio: "Ne znam da li ćemo ikada saznati šta se zaista dogodilo".

Dve decenije kasnije, motiv za najpozantije ubistvo u svetu mode i dalje je misterija. Jedino što je poznato je da je Verasaće bio žrtva serijskog ubice.

Monica #Bellucci and Gianni #Versace , 1995. (Fabulous dress, Gianni had the eye.) pic.twitter.com/UCwTud3wOI

Đani Versaće je rođen je 1946. godine, a sa starijim bratom Santom i mlađom sestrom Donatelom odrastao je u majčinom krojačkom salonu. Uprkos protivljenju oca, početkom sedamdesetih se otisnuo u Firencu kako bi otpočeo karijeru u modnom biznisu. Nije imao nikakvo formalno obrazovanje iz oblasti dizajna, ali je poneo veliko iskustvo iz radionice svoje majke.

Đani je radio za neke poznate kuće italijanske metropole, ali kada mu je bilo 32 godine odlučio je da osnuje sopstvenu kompaniju. Tako je 1978. godine otvorena prva prodavnica sa ženskom kolekcijom. Prodaja je bila dobra, ali ne spektakularna. Ipak, Versaće je imao sreće jer je tajming bio savršen - Milano se nametao kao svetska prestonica mode.

Jedna od Đanijevih omiljenih priča bila je da nikada ne bi postao to što jeste da nije bilo njegove majke. Đani je odrastao u Kalabriji, gde se zbog opšteg beznađa i siromaštva mnogo žena odavalo prostituciji. Njegova majka, Frančeska Versaće ga je svakog dana vodila ulicama grada, a on je neprestano zurio u prostitutke.

Đani se kasnije šalio - da se Frančeska nije trudila da mu odvrati pogled od prostitutki verovatno ni on ne bi bio toliko opčinjen njima. Upravo je u izgledu „tih prelepih, magičnih žena“ pronalazio inspiraciju za izazovne modele koji su mu doneli svetsku slavu, zbog čega je često naglašavao da on, u stvari, „sve ovo vreme šije za drolje“.

15. jula 1997. godine, Đani Versaće je izašao na svoju poslednju jutarnju kafu. Po tradiciji, svakog dana odlazio je do obližnjeg kafea u Majami Biču, ali tog jutra, kažu, nije naručio omiljeni espreso, već je samo kupio novi „Vog“. Dok se vraćao kući prišao mu je momak, izvadio pištolj i pucao mu u glavu i vrat. Potom je mirno odšetao niz ulicu.

Đani Versaće je ubijen je na stepenicama kuće u kojoj je živeo. Pored njegovog tela pronađena je mrtva ptica pa se dugo sumnjalo da se mafija zbog dugova konačno obračunala s njim i ostavila pticu kao poruku. Međutim, najzad se ispostavilo da je komadić metka slučajno pogodio životinju i sumnje vezane za mafiju pale su u vodu.

Već više od 2 decenije detalji ubistva Đanija Verasaćea nisu poznati, a u javnosti kruže razne priče.

Neki svedoci tvrde da je Versaće otvarao kapiju kada mu je s leđa je prišao mladić u dvadesetim godinama i upucao ga dva puta u glavu, dok drugi svedok tvrdi da su se kreator i napadač borili oko torbe kada je pištolj opalio.

Koju god verziju slušali, ishod je isti - Đani Versaće je ležao na samrti na stepenicama svoje nekoliko miliona dolara vredne vile. Odvezen je u bolnicu gde je i preminuo. Da je preživeo, 2. decembra bi napunio 73 godine.

Pojedinci i dalje smatraju da je ubicu unajmila „Koza nostra“, dok ima i onih koji veruju da je ubistvo naručio popularni pevač Elton Džon, koji je nekoliko dana kasnije lio suze na Versaćeovoj sahrani, na ramenu zajedničke prijateljice, princeze Dajane. Nisu prošla ni dva meseca, a Ledi Di je poginula u pariskom tunelu pod nerasvetljenim okolnostima.

Ubica je vrlo brzo identifikovan. Upucao ga je čovek po imenu Endru Kunanan koji je osam dana nakon ubistva oduzeo sebi život u čamcu usidrenom u marini.

Nije želeo da se preda policiji, a nije ostavio ni pismo u kom bi objasnio šta ga je nateralo na hladnokrvno ubistvo kralja mode. Ubistvo Versaćea je u početku okarakterisano kao zločin iz strasti, jer su kružile glasine da je Kunanan upoznao Versaćea početkom devedesetih u noćnom klubu u San Francisku. FBI je potvrdio da je to jedna od mogućnosti, ali priroda njihovog odnosa, ako su se zaista poznavali, ostala je misterija.

Slučaj je istraživao i FBI, ne samo zato što se ubistvo dogodilo na američkom tlu, već i zbog toga što je policija uzela u obzir mogućnost da je Versaćeu došla glave mafija, s kojom su slavne ličnosti povezane otkako postoji šou-biznis. Istraga je trajala pet godina.

Versaće je bio najpoznaatija žrtva Endrua Kunanana, ali ne i jedina. Zapravo, Kunanan je bio serijski ubica za kojim je FBI tragao nedeljama unazad kao najtraženim begunacem odgovornim za četiri brutalna ubistva širom zemlje.

Prvo ubistvo desilo se u aprilu 1997. godine u Minesoti. Tada je ubio bivšeg pripadnika mornarice kada ga je udario čekićem i njegovo telo umotao u tepih.

Darren Criss as Andrew Cunanan in American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Underrated performance. pic.twitter.com/tmisUmnxQk