10 komada bez kojih Francuskinje ne čekaju zimu - Osnova ormara svake žene od stila! (FOTO)

Ovako se najpoznatije modne ikone oblače u najhladnijoj sezoni.

Šta to kraljice stila vole da nose tokom zime? U nastavku saznajte bez kojih to komada Francuskinje ne mogu da zamisle ovu sezonu:

1. Dugačak vuneni kaput

Bež, crni, sivi – koji god dugi model u neutralnoj nijansi odaberete, ne možete da pogrešite. Jedan dugi kaput pravi je „must have“ u ormaru Francuskinja.

"Uvek kupim jedan broj veći. To važi za kapute i pulovere. Odaberem broj veći jer mislim da bolje izgledaju kada su malo širi nego kada su uski", priznaje Žen Damas, jedna od novih francuskih modnih ikona.

2. Vuneni blejzer ili sako

Još jedan nezamenljiv komad za sezonu slojevitog odevanja. Može se kombinovati uz pantalone, suknje i haljine, a stane i ispod ranije pomenutog dugačkog kaputa.

3. Perjana jakna

Kada žele da se odmore od šik kaputa, ležerne Francuskinje posegnu za perjanim jaknama koje osiguravaju toplotu tokom hladnih meseci, a takođe mogu i izgledati jako efektno.

4. Rolke

Ako želite zimsku garderobu po uzoru na Francuskinje, u njemu se mora naći bar jedna rolka. Igrajte na sigurno i odaberite vanvremenski crni model koji će izgledati savršeno u kombinaciji sa sakoom.

5. Pleteni puloveri

Sigurno ste primetili da je poslednjih nekoliko godina potražnja za pletenim puloverima vrlo velika, a to možemo zahvaliti upravo Francuskinjama koje su nam pokazale koliko šik oni mogu biti čak i kada se nose uz jednostavne farmerke.

6. Sakoi i kardigani

Za Francuskinje su oni hit nezavisno od sezone, ali u svom punom sjaju sakoi i kardigani zablistaju upravo na jesen i zimu. Ne morate da se zaustavite samo na dugačkim modelima, posegnite i za „krop“ varijantama koje su takođe vrlo lepe.

7. Vuneni šeširi

Nezaobilazan prizor na ulicama Pariza u zimskim mesecima. Vuneni šeširi popularni su baš kao i klasične kape i beretke, a pritom izgledaju mnogo bolje.

8. Pulover haljine

Sjajne su jer su tople i udobne, a opet tako ženstvene, smatra Džen Damas. Pulover-haljine još su jedan zimski „must have“.

9. Čizme do kolena

Uz gležnjače koje su tokom zime najzastupljenije u njihovim kombinacijama, nose se i čizme do koje sežu do kolena. Francuskinje nisu usvojile naviku nošenja viših modela koji sežu do butina i ostale su verne ovim praktičnijim varijantama.

10. Veliki topli šalovi

Ovo je za njih najvažniji zimski modni dodatak bez kojeg ne prolazi gotovo nijedna kombinacija.