Otarasite se PODOČNJAKA preko noći uz JEDNOSTAVNE trikove

Tamni krugovi ispod očiju mogu da učine da izgledate kao rakun. Oni su posledica krvi koja se nakuplja ispod tanke kože donjih kapaka. Mogu biti rezultat genetike, starosti i životnih faktora kao što je preterani unos soli ili nedovoljno sna. Ovih tamnih krugova se možda ne možete rešiti zauvek, ali ove prirodne metode mogu smanjiti pojavu tamnih krugova ispod očiju.

Uzroci nastanka tamnih podočnjaka: Manjak sna, hormonski poremećaji, stres, bolest, konzumiranje alkohola, starost, preterani unos soli, alergije.

Možda ste mislili da je kliše to što viđate osobe u filmovima kako se opuštaju sa kolutovima krastavca na kapcima. Zvuči čudno, ali krastavac zaista pomaže u eliminisanju tamnih krugova ispod očiju i za to postoji dobar razlog. Krastavci su bogati askorbinskom i kofeinskom kiselinom, a to znači da ovo povrće smanjuje zadržavanje vode. Najbolje od svega - jeftino je i prirodno.

2. Bademovo ulje

Bademovo ulje je sjajan lek protiv podočnjaka jer sadrži vitamin E i fitosterole, koji posvetljuju kožu ispod očiju. Sve što je potrebno je da uradite sledeće:Nežno utrljajte ulje u kožu pre spavanja i tako prespavajte.Ujutru se obavezno umijte.

3. Gvožđe

Nedostatak gvožđa je opasan po zdravlje i jedan od razloga za pojavu tamnih krugova ispod očiju. Gvožđe isporučuje kiseonik brojnim delovima tela, kada ga nema dovoljno, stvaraju se podočnjaci. Unosite dovoljno namirnica bogatih gvožđem.

