Zaboravite na SVE što su vas učili jer je pogrešno. Ovo je najbolji NAČIN za seckanje NOKTIJU

Sečenje noktiju, naročito na nogama ponekad zahteva akrobatske sposobnosti, pogotovo palca, jer su nokti deblji i teže ih je seći.

I pored toga što su nokti na nogama čvršći, posle tuširanja oni ipak postaju mekši i mnogo ih je lakše seći.

Mnogi to ne rade posle, već pre tuširanja, što je pogrešno i zahteva više vremena. To nije tajna, ako ste nekada išli na manikir ili pedikir, znate kako se to radi. Ovo je samo podsetnik, da ono što je za nekog noćna mora, može postati veoma jednostavna stvar, samo ako se radi na odeđen način.

Isti efekat možete postići ako potopite noge u toplu vodu, a nakon toga uzmete grickalicu i počnete sa sređivanjem.

