Ko lakše i brže MRŠAVI - visoke ili niske žene?

Sigurno mislite da je nižim ženama lakše da održavaju dijetu...

Manja žena, pa manja i muka! Manje telo traži manje hrane. Niže žene su okretnije, pa više troše energije. Mnogo zabluda vlada među ženama.

Verovali ili ne, ali niže žene teže mršave!Nižim ženama je teže da smršaju, tvrde naučnici, a razlog je taj što one imaju sporiji metabolizam. Iako svi misle da svako telo troši istu količinu kaorija, naučnici su utvrdili da to nije istina. Naprotiv!

Visina utiče na trošenje kalorija, pa tako žene koje su niže od 152 centimetra sagorevaju oko 1.200 kalorija dnevno, dok one visoke oko 180 centimetra sagorevaju i do 1.750 kalorija dnevno. Što je telo niže, odnosno mišići manji, to se troši manje kalorija, poručuju stručnjaci.