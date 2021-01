Frizerka zadužena za Bijonsinu frizuru OTKRIVA TRIK kako da vam boja ostane dugo SVEŽA

Rita Hazan je kolorista i frizer popularne pevačice Bijonse Nouls. I ona je, kao i sve žene, svesna da trajna farba zapravo nije "beskonačno trajna" već da se vremenom ispira.

Kako ne bi prečesto farbala ili izbeljivala kosu, najbolje bi bilo da koristiš caku kojom se ona vodi.

- Ako koristite sprejeve za sjaj kose, ona će izgledati dobro i tokom tri meseca, bez da izbledi. Mislim da je to korak za koji mnogi ne znaju. Dobijate sjaj u salonu, ali ga često ne koristite kod kuće. To nije korak koji su svi voljni da rade. Smatram da ako budu to radili da će im promeniti život i sačuvati novac jer neće morati da ga troše na česta farbanja, a samim tim će manje oštećivati kosu. Kosa će biti jake boje i uvek će dobro izgledati. - kaže Rita.

Sjaj može da uradi bilo šta od osvežavanja tona, tamnjenja boje, do čak zatvaranja kutikule i dodavanja sjaja - kaže Amelija Tramel, senior kolorista i edukator. Slično je završnom laku za nokte koji štiti ono ispod.

Kada si u salonu, stavlja se na kosu na samom kraju farbanja, dok je kosa vlažna, a mnogi saloni rade tretmane samo za taj sjaj, što dođe i jeftinije od celokupnog farbanja.

- Kako bi zadržala sjaj i vibrantnost tona kose, preporučujem sjajenje na svakih 4 do 8 nedelje, u zavisnosti od toga koliko klijent često šamponira kosu - dodaje Marsi Klajn, takođe senior kolorista i edukator. Takođe zavisi i od toga koju boju kose imaš - iskustvo govori da bi crvenokose to trebalo čak i češće da rade. A može da se uradi i kod kuće, čime takođe štedite novac.

Autor: Pink.rs