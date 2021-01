Skinite sami GEL sa noktiju! Evo šta vam je potrebno

Stručnjaci za lepotu tvrde da se gel s noktiju može ukloniti bez previše muke i alata. Evo kako možete da uštedite i vreme i novac

Gelom urađeni nokti izgledaju spektakularno, sve do trenutka kad dođe trenutak da ga uklonite. Tada činite sve kako bi šake držali što dalje od tuđih očiju. Uz sve to, uklanjanje gela kod profesionalca košta. Ipak, gel se sasvim jednostavno može ukloniti kod kuće i to bez previše muke i alata.

Potrebno vam je: Blok turpija, vatica, aceton, aluminijumska folija.

Postupak: Turpijajte nokte sve dok ne izgube sjaj. Zatim vatu umočite u aceton i obložite oko svakog nokta. Komadiće aluminijumske folije obmotajte preko svakog nokta iznad vate. Nakon desetak minuta, skinite foliju i vatu i novom vaticom skinite sav ostatak gela koji je sada omekšao.



