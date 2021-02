KIKO MILANO RAY OF LOVE: KOLEKCIJA U BOJI LJUBAVI

Budimo iskreni - najbolje izgledamo kada se tek zaljubimo. Očaravajući osmeh koji ne možemo da sakrijemo, prirodno rumenilo na obrazima, oči koje blistaju … ljubav nesumnjivo čini da se osećamo i izgledamo neodoljivo.

U čast najromantičnijeg dana u godini, KIKO Milano lansirao je kolekciju proizvoda Ray of Love koja predstavlja pravu poslasticu, zahvaljujući nežnim teksturama, zavodljivim nijansama i romantičnim mirisima.

SIJATE…

Proslavite Dan zaljubljenih zanosnim Ray of Love look-om. Započnite sa Glowing Primer-om koji prekriva nedostatke, ujednačava ten i pruža koži dugotrajni efekat hidriranosti. Potom, laganim potezima nanesite rumenilo Radiant Blush u nijansama Natural Biscuit ili Silky Mauve, koristeći četkicu All Over Brush. Dodajte proizvod na jagodice za blago rumeni efekat ili ispod jagodične kosti za dubinu i dimenziju. Svež izgled postići ćete nanošenjem highlighter-a na sam vrh jagodičnih kostiju, ivicu nosa i ispod oka.

…BLISTAJU VAM OČI…

Za pogled koji mami uzdahe, izaberite senzualne zlatne ili nude nijanse Eyeshadow Palette. Nanesite mat ton na kapak, a potom svetlucave nijanse na unutrašnje uglove, kako biste istakli vašu boju očiju. Ružičasto-smeđa paleta La Vie En Rose idealna je za dnevnu varijantu, smela bordo nijansa Chemical Attraction za zaljubljeni izgled ili Earthy Heart za “smokey eyes” efekat.

Istaknite boju sjajnim pigmentom Sparkling Eye Top Coat koji možete da utapkate prstima. Za kraj, izaberite Eyeliner Duo sa dvostrukim efektom: oštri vrh je odličan za iscrtavanje klasičnog mačkastog oblika dok će deblji, crayon vrh dati nežni izgled koji se stapa sa linijom trepavica.

…NE MOŽETE DA PRESTANETE DA SE OSMEHUJETE…

Pobrinite se da vaše usne budu meke i negovane, bez obzira na to da li želite da naglasite vašu prirodnu boju ili da dobijete mat izgled koji privlači pažnju. Za neodoljivo sočne usne, nanesite hranjivo ulje Nourishing Lip Oil koje pruža hidrataciju i sjajni finiš ili odaberite svetlucavi balzam Sparkling Lip Balm koji štiti usne i daje im vlažnost.

Za senzualnu, intenzivnu boju, odaberite mat olovku za usne Long Lasting Lip Liner, a zatim Long Lasting Lip Stylo u istoj nijansi. Ovaj proizvod sadrži dugotrajni pigment u raznim nijansama, od romantične crvene do razigrane ružičaste, i ostaje na usnama satima - čak i ako se ljubite ili nosite masku. Nežno ga nanesite na usne za efekat mekog somota ili snažno pritisnite za bogati sloj boje.

IZGLEDA DA STE SE ZALJUBILI ❤️

Vreme je da uskoro krenete i prepustite se novom danu prepunom romantičnih trenutaka. Zato uživajte u završnim detaljima. Naprskajte In Love Scented Mist na ručni zglob ili prođite kroz oblak mirisnog spreja, zgrabite Perfect Look Kit i ubacite ga u torbu kao poklon za nekog posebnog. Vreme je da podelimo ljubav!

Ray of love kolekciju možete pronaći u prodavnicama KIKO Milano u šoping centrima Galerija Belgrade i Ušće u Beogradu, kao i na webshop-u fashionandfriends.com.