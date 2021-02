VREMENOM USNE GUBE VOLUMEN I BOJU: Uspori taj proces ovim TRIKOVIMA

Usne se stanjuju i gube vlagu, što dovodi do njihovog isušivanja pa im se i celokupni izgled i boja mogu promeniti.

Koža oko usana izrazito je tanka, gotovo kao ona oko očiju, zbog čega će se baš na tom delu lica znakovi starenja često najpre videti. No, ne znaju svi da uz volumen i elastičnost usne s godinama na žalost gube i crveni pigment, pa osim što se stanjuju i boja im polako bledi.

Naime, usne se sastoje od dva dela - usne kože i usne sluznice koja u sebi sadrži crveni pigment, pa je odgovorna za razliku boje usana od boje ostatka lica.

- Sluznica je tanja od ostatka kože na usnama jer se sastoji od manje slojeva, a sadrži i mnogo sitnih krvnih žila, kapilara - objasnila je dermatolog Marisa Garshick, i dodala da su zbog te stanjene kože i žilice na usnama nekima jače vidljive.

Kako starimo, objasnila je, usne se stanjuju i gube vlagu, što dovodi do njihovog isušivanja pa im se i celokupni izgled i boja mogu promeniti. To se, kaže Garshick , događa zbog smanjenog nivoa kolagena u koži, koji već u 20-ima počinje opadati i to otprilike po jedan posto godišnje.

- Zbog manjka kolagena nastaju promene u volumenu i u pigmentu usana, a kolagen u koži si smanjujemo i sami, izlažući se jakim zracima sunca i dimu cigareta - kaže dermatologinja, jer sunce i dim dodatno ubrzavaju promene pigmenta usne.

Šta savetuju stručnjaci:

1. Dodajte koži malo kolagena kolagenskim dodacima ishrani. Iako je gubitak kolagena s godinama neizbežna i prirodna pojava, istraživanja su pokazala da kolagen koji se uzima kroz dodatke ishrani isto deluje na fibroblaste ćelije, odnosno ćelije zaslužne za stvaranje kolagena i elastina u koži. Studije kažu i da one mogu onda poboljšati elastičnost kože, hidrataciju, ali i dermalnu gustinu. A kako biste bili sigurni da nećete sami ubrzati gubitak pigmenta usana, usne uvek štitite od UV zračenja i od dima cigarete.

2. Zaštita usana od sunca jednako je važna kao i zaštita lica - kaže estetska medicinska sestra Sana Džons i svetuje da potražite proizvode za sunčanje koji sadrže titan dioksid ili cink oksid i druge aktivne sastojke (poput npr. hijaluronske kiseline) za hidrataciju i zaglađivanje usana.

Autor: Pink.rs