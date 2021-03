EKSPLOZIJA VEDRIH BOJA U NOVOJ KIKO MILANO MOOD BOOST KOLEKCI

Italijanski make-up brend KIKO MILANO spremno priziva proleće i njegove razigrane boje novom kolekcijom Mood Boost, uz koju ćete se osećati za nijansu vedrije, energičnije i spremnije za sezonu koja je pred nama.

Razmazite kožu svilenkastim teksturama i formulama koje obećavaju besprekoran ten, kao i svetlim nijansama koje će istaći vaše najbolje crte lica. Ako pak želite da ostavite snažan utisak gde god da se pojavite, posegnite za jarkim, upečatljivim bojama i sjajevima sa svetlucavim efektom. Bez obzira na vaš stil šminkanja, svaki proizvod ove kolekcije kreiran je kako bi vam izmamio osmeh na lice. Od neodoljivog pakovanja i specifičnih formulacija, do mirisnih nota inspirisanih Italijom, Mood Boost kolekcija oživeće vaša čula ovog proleća.

Započnite dan pod tušem, uživajući u mirisu ljubičice i svilenkastoj teksturi BodyShower Mousse Me pene. Potom se posvetite nezi lica, nanoseći kružnim pokretima Transforming Face Cleansing Balm balzam koji će se postepeno pretvoriti u ulje. Uživajte u maloj masaži lica kako biste podstakli cirkulaciju i poboljšali tonus kože. Zatim lagano utapkajte preparat nežne teksture i cvetnog mirisa Brightening Serum, koji koži daje blistav izgled.

Sada kada ste temeljno pripremili lice za šminku, predlažemo LuminousFoundation podlogu srednje prekrivne moći, sa efektom prirodnog sjaja. Za neutralniji izgled izaberite 3-in-1 All Over Stick, a potom rumenilo Radiant Blush u nijansama Cappuccino Cake, Coral Sunset ili Perfect Mauve. Kremasta tekstura rumenila doprineće da koža zablista i izgleda zdravo.

Istaknite lice paletom Good Vibes Only Face Palette, nanoseći ružičaste ili zlatne tonove na vrhove jagodica, a zatim konturišite lice Pearls of Light Highlighter-om u nijansama Rose Allure ili Golden Soul, za besprekoran ten i bez filtera.

Neutrališite sjaj providnim puderom Perfecting Powder, koji otklanja nedostatke i fiksira šminku, pa predlažemo da ga ponesete sa sobom gde god da se zaputite.

Istaknite sjaj u očima mat ili metalik senkama Mad For Colours Eyeshadow Palette. Ako volite toplije tonove, izberite Dive In Colors, dok je za ljubiteljke svedenijih nijansi savršen izbor In Colours We Believe.

Upustite se u eksperimentisanje sa zlatnim, bronzanim, ružičastim ili beličastim senkama Glittery Liquid Eyeshadow, koje daju metalik efekat ukoliko ih nanosite same ili preko bogatije boje za wow završni utisak.

Na kraju istaknite oči dvostrukim slojem 3-u-1 maskare, birajući četkicu u obliku peščanog sata za veći volumen ili zakrivljenu četkicu za uvijen i produžen izgled trepavica.

Za ljubitelje mat usana, karmin You Make Me Matte Lipstick s mirisom malinesavršen je izbor, bilo da izaberete crvenu i ružičastu nijansu ili neku odzemljanih boja.

Ukolikoželite veći sjaj, nanesite kremastu olovku Match Me Lip Pencil kojadefiniše oblik usana i pomaže da karmin duže traje, a potom Born To ShineLip Stylo s mirisom grejpa, dinje, breskve ili trešnje, birajući nijansu kojaodgovara vašem raspoloženju.

Za kraj, dodajte Enchanting Lip Gloss kojidaje sjajnu završnicu i pruža efekat većih usana.

Proizvode iz kolekcije Mood Boostmožete pronaći u prodavnicama KIKO MILANO u šoping centrima Ušće i GalerijaBelgrade i kao i na onlajn šopu www.fashionandfriends.com.