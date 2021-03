NERVIRA VAS ISKRZANI LAK? Evo kako da vam manikir traje MNOGO DUŽE!

Ne vole sve dame da stavljaju dugotrajan gel ili čak veštačke nokte, iako je zbog velikog broja kozmetičkih salona to postalo relativno pristupačno. Neke žene imaju loša iskustva, neke vole svoje nokte prirodne, nekima brzo rastu nokti, pa im smeta izrastak, neke jednostavno vole same da lakiraju nokte.

One koje same ulepšavaju nokte znaju da nema ništa gore nego kada namažete lak, a već sutradan primetite da se iskrzao ili skinuo. To može veoma da nervira, a kako bismo vam pomogli da sačuvate živce, našli smo par saveta uz koje će vaš manikir trajati duže.

Jedan od njih je da lak nikako ne mažete na vlažne nokte - oni moraju biti potpuno suvi. Takođe, jedan saveznik u borbi za dužim trajanjem laka krije se u kuhinji - sirće! Umočite štapić za uši u ovu tečnost i njime pređite preko noktiju. Tako ćete ukloniti svu prljavštinu i nečistoće sa nokta, a lak će se duže zadržavati na njima.

Autor: Pink.rs