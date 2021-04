Da li je BEZBEDNO koristiti hidrogen za izbeljivanje zuba? Evo šta kažu stomatolozi

Vodonik peroksid (hidrogen) može da vam pomogne da dobijete vedriji osmeh – sve dok ga koristite na pravilan način.

Za to možemo da krivimo “savršen” svet Holivuda ili Instagram, ali jedno je nesporno – svi žele lep, beli osmeh. Upravo to dovelo je do ekspolozije trenda izbeljivanja zuba i korišćenja proizvoda za posvetljivanje koji u svom sastavu uglavnom sadrže hidrogen.

Međutim, koliko je ovaj sastojak za izbeljivanje zuba zaista bezbedan i efikasan, otkrivaju stručnjaci svima koji tragaju za filmskim osmehom.

Po svom hemijskom sastavu, vodonik peroksid (H2O2) je zapravo voda sa jednim dodatnim atomom kiseonika koji je vezan za njen molekul i svetloplave boje je. To je moćan oksidant i u visokim koncentracijama može da izazove koroziju na očima, koži i respiratornom sistemu.

Vodonik peroksid ima snažnu moć izbeljivanja pa je baš zato čest sastojak u proizvodima za izbeljivanje zuba već decenijama.

Ali, s obzirom na to da je veoma jak obično se razređuje drugim sredstvima za izbeljivanje, poput sode bikarbone, kako bi se sprečilo oštećenje gleđi i desni.

Kada se koristi kontrolisano, hidrogen je potpuno bezbedan, kako u pastama za zube tako i u drugim proizvodima. Međutim, moguće je preterati sa njegovom upotrebom i s vremenom oštetiti zube i desni. Zato treba biti veoma oprezan ako kod kuće pravite sopstvenu mešavinu za izbeljivanje zuba.

Preporučuje se da hidrogen koristite u odnos 1:1 sa vodom ako želite sami da napravite tečnost za izbeljivanje zuba, ali uvek se prvo posavetujte sa svojim stomatologom.

Naime, neke studije otkrile su da je neophodno ispirati usta hidrogenom nekoliko meseci kako bi se postigao dugotrajan efekat.

Inače, hidrogen se pokazao kao bezbedan, efikasan lek i za zadah iz usta. Za razliku od nekih vodica za ispiranje usta koje su često na bazi alkohola, hidrogen ne isušuje sluzokožu usta. On ne maskira neprijatan zadah iz usta već se ubijaju bakterije izazivači istog.

Autor: Pink.rs