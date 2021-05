Eksperimentiši sa garderobom i PODMLADI se!

Stilski trikovi mogu trensformisati čitav izgled, a da za to ne morate uopšte mnogo da se potrudite. Ne treba slepo slediti trendove - neki mogu i naglasiti godine.

Preporuka za leto su lepršavi materijali, svetlije boje, razigrani dezeni i naravno malo otkrivene kože. To svi znamo. Određene boje, različiti dodaci i malo više potpetice. Mogu da budu prava anti-age formula za naše modne kombinacije.

1. Posegnite za printovima veselijih boja

Razigrani dezeni ne samo da pristaju letnjem raspoloženju, nego nas čine mlađima u tren oka. Ipak, treba pripaziti, jer to se odnosi samo na neke dezene. Vodoravne linije, geometrijski i cik-cak printovi deluju konzervativnije. Umesto toga radije birajte dezene "mekih linija". Ovakve zaobljene linije, posebno u jarkim bojama, učiniće vas naizgled mlađima.

2. Eksperimentišite sa pantalonama

Lepršavi i široki modeli pantalona u fokusu su ove sezone, a one sa različitim dezenima idealan su odabir za svaki dan. Izaberite recimo model koji podseća na trapez i koji se proteže skoro do poda, ne kraće. Osim takvog, birajte modele dužine do zgloba i koji je pritom na tom delu sužen. Kraće sečeni, ali uski modeli te široke i duge nogavice pun su pogodak.

3. Izaberite komade jarkih boja

Tamniji tonovi deluju konzervativno i autoritativno pa će vas lako učiniti naizgled starijima. Zato budite hrabri i radije odaberite svetlije boje. Kad pronađete onu koja vam odlično stoji, ne oklevajte i zavolite je. Crveni top ili roze suknja tvoj će look učiniti svežijim. Umesto njih, ako se još ne osećate spremnima, odabrati možete i upečatljiv i šaren nakit, kako bi u vašu svakodnevicu uneli malo boje.

4. Naglasite prava mesta

Da ne biste preterali, u svom outfitu istaknite samo jedan komad. Naglasiti možete gornji deo, pa tako pažnju usmeriti prema svom topiću u jarkoj boji ili pak marami, a ako ste pronašli idealne štikle u boji, neka sva pažnja pripadne njima.

5. Ne zaboravite potpetice

Ne treba stalno nositi neudobne cipele i visoke potpetice, ali postoje sasvim zadovoljavajuće alternative - izbor sandala u radnjama je ogroman. Umereno visoka i deblja potpetica biće savršena za svakodnevne kombinacije, a izgledu instant daju jednu posebnu dimenziju zbog koje delujemo mlađe.

