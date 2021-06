Otkrivamo vam 4 BJUTI TAJNE japanskih žena

Njihov izgled se dosta oslanja na dobru genetiku, ali i na negu.

Japanke su zasigurno žene koje imaju najbesprekorniju kožu na čitavom svetu. Vrlo često ne možemo da procenimo da li neka od njih ima 30 ili 55 godina, i za to je svakako zaslužna genetika ali i nega.

Masaža lica

Japanke dosta vremena posvećuju masaži lica i za njih je to pravi ritual. Svakodnevno masiraju lice i to je zapravo ono što daje najbolje rezultate. Japanska masaža lica se vrši tokom čišćenja kože: dok čiste kožu one ujedno masiraju lice. Masaža traje oko dva minuta.

Koriste ulja

Vrlo često, dodaju svojoj rutini i nežna ulja za negu. One ne strahuju od ulja u dodiru sa kožom, kao što je to slučaj na zapadu, naprotiv, koriste ulja u velikim količinama i samo njima čiste kožu. Stvar je u tome što se ulja rastvore na već masnoj koži i tako je savršeno očiste.

Zdrava ishrana

Da, ovo nije samo mit. Za izgled i zdravlje naše kože jedna od ključnih stvari jeste upravo hrana. Kao što već znamo, japanska kuhinja je jedna od najzdravijih, pa zato jedite puno voća, pokušajte da ne jedete masno meso, uključite ribu u ishranu i ne zaboravite na zeleni čaj.

Vitamin C

Japanci redovno konzumiraju vitamin C. Ovo može biti vitamin C u čistom obliku ili krema, gde je vitamin C prisutan kao glavna komponenta. Zapamtite da je u pitanju odličan antioksidant koji usporava starenje i čini kožu elastičnom.

