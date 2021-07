NJIHOVE REČI IMAJU SKRIVENO ZNAČENJE: Šta muškarci misle kada za ženu kažu da je seksi ili slatka?

Ako postoji "50 nijansi sive", zamislite koliko postoji nijansi muškog uma. I žene se ništa manje ne razlikuju jedna od druge. Neke ne vole kad im partner ponavlja da su seksi, druge priželjkuju da to čuju. Neke žene se odmah osete bolje kad im momak kaže da su slatke, pogotovo kad su zbog nečega tužne ili se baš ne osećaju najsjajnije.

Koji od tih komplimenata najviše vi priželjkujete? U kojim situacijama? Menja li se to u odnosu na okolnosti? Ponekad treba razmisliti šta je zapravo hteo da kaže kad vam je uputio jedan od ovih komplimenata.

1. Slatka često znači obična, možda i nezanimljiva. Ili?

Šta biste pomislili kad bi vam u nekom baru prišao nepoznat muškarac i odmah vam rekao da ste seksi? Bez prethodnog kratkog razgovora, vašeg osmeha, samo s nekim pomalo jezivim osmehom? Postoje dve najčešće reakcije na takav kompliment.

* Koji odurni tip! Nismo se ni upoznali i već bi me skidao! Možda bi bilo dobro da se maknem ili proverim da li ima policijski dosje...

* Ovaj tip zaista ne poštuje žene! Kako se usuđuje da tako prilazi. Moram da ga se rešim!

Muškarac će vas katkad nazvati slatkom kada ne želi da vas preplaši. A to onda znači da je baš divno što vas je nazvao slatkom. Biti slatka odlična je stvar za svaku ženu. Verovatno je to samo uvod, pomisliće svaka pametna cura kad to čuje.

2. Morate razumeti skriveno značenje komplimenta "seksi"

Neke žene pomisliće da je zapravo hteo da kaže da se provokativno oblači jer joj je rekao da je seksi (nakon što ju je upoznao, ne kao spopadanje u baru). Druga će pomisliti da govori samo o njenom telu i da ga ostalo ne zanima. Trebalo bi malo da preispitate svoje poznavanje muškaraca i njihovog uma. Seksi može za frajera da znači mnogo više od oblina, tela i dekoltea ili minića. Mnogi muškarci smatraju da se žena koja ih gleda direktno u oči, koja je provokativna, ali zna da će joj to proći, može ukratko opisati kao seksi. To je za njih način kako žena sedi, govori, kako se predstavlja svetu.

Seksi je više od onoga što žene obično čuju. Seksi nije samo fizički kvalitet, to je i unutrašnji sklop. Seksi je ona žena koja poseduje unutrašnju snagu, koja može istovremeno da odgaja decu, radi i zavodi svog frajera. Ona poštuje sve oko sebe jer je iznad toga da nekoga ponižava samo zato da bi se sama osećala bolje ili uspešnije. Seksi žena zgromiće svakog muškarca, ali neće ga ubiti!

3. Lepota nije samo površna, ima ona i dubinu

Postoje muškarci koji kažu za ženu da je lepa samo ako žele s njom da provedu ostatak života. Lepota je za njih idealna kombinacija slatkog i seksi!

To mnogi pravi muškarci razumeju. Muškarci koji veruju u ideale i mogućnost skladnog odnosa sa ženom, lepotom nazivaju unutrašnji kvalitet zbog kog su spremni da idu i na kraj sveta i prevrnu zbog nje nebo i zemlju, piše miss7.