SPASITE STVAR U PET KORAKA: Evo kako da popravite lošu frizuru

Posebno razočaranje nastaje kada iz frizerskog salona izađete nezadovoljni rezultatom.

Zato je potrebno odabrati mudru strategiju kako se snaći u takvoj situaciji i boriti se protiv loše frizure koja vam može pokvariti raspoloženje i onemogućiti uživanje u inače lepom danu.

1. Prekratko ste ošišani?

Nova asimetrična frizura vam ipak ne stoji onako kako ste očekivali? Stvar će spasiti šnalice! Možete izabrati one gotovo neprimetne ukosnice ili ipak malo raskošnije, sa šljokicama, cvetićima i raznim drugim motivima.

2. Dok ponovno ne izraste do željene dužine

Kosu možete isfenirati ili ukovrdžati pomoću pegle ili električnog uvijača za kosu. Možda vam se na kraju novi imidž i svidi pa se tako vaša frizerska katastrofa u trenutku može pretvoriti u novu omiljenu frizuru.

3. Isprobajte razne kozmetičke preparate za kosu

Kreme koje kosi daju teksturu i sjaj dok kovrdžavoj kosi naglašavaju kovrdže obogaćujući njen volumen. Ukoliko na kosu stavite gel i pokupite je u konjski rep, dobićete elegantno oblikovanu frizuru koja će vaše lice i šminku staviti u prvi plan. Ukoliko puštate šiške, začešljajte ih sa strane i učvrstite pomoću gela ili poneke ukosnice kako se ne bi previše isticale.

4. Kod nedostatka volumena

Reč o slaboj kosi, dosta mogu da pomognu privremene ekstenzije na kopču. U samo nekoliko pokreta dobićete kosu kakvu ste želeli - dužu i bujniju. Reč je o praktičnom dodatku koji se lako uklanja i ponovno stavlja pa svakoga dana možete menjati frizuru, odnosno dužinu kose. Pripazite samo da ekstenzije izgledaju što prirodnije, poput vaše kose.

5. Kako biste izbegli neželjenu frizuru

Ponesite sa sobom fotografiju one koju biste hteli da imate i posavetujte se s frizerom da li bi vam ona lepo stajala obzirom na vaš tip i kvalitet kose. Ukoliko frizer ne poznaje dovoljno vaše uobičajene želje, način češljanja i šta sve volite, svakako mu sve napomenite i to do najsitnijih detalja.