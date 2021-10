Pripremi KOŽU za JESEN: Nekoliko načina kako da je ZAŠTITIŠ od lošeg UTICAJA HLADNIJEG vremena

Nakon leta, boravka na suncu i u vodi, stigla nam je i jesen. To znači da više računa moramo povesti o koži koja u ovom periodu ukoliko je niste oporavili može biti ugrožena u smislu, pojave crvenila ili prevelike suvoće, pucanja ili perutanja kože.

Zato je veoma bitno da se dovoljno hidrirate, čistite i mažete kožu, a evo šta vam još može pomoći u održavanju vitalnosti.

Izaberite prave preparate

Strogo vodite računa o tome kakve preparete birate. Nemojte biti uporni i koristiti proizvod samo zato što je skup ukoliko ne osećate i ne vidite napradak. Ovo isto važi i na tonike za čišćenje, ali i na šminku koja takođe može izazvati određene iritacije.

Vitamin E leči kožu

Letnje zagađenje iscrpljuje nivoe našeg prirodnog nivoa vitamina E na površini kože, a upotreba kreme ili ulja sa vitaminom E pomoći će da se nadoknadite ovaj prirodni antioksidans.

Isplanirajte tretman retinolom

Retinolu je potrebno 6-12 nedelja da napravi vidljive rezultate na vašoj koži, pa napred isplanirajte period vaše revnosne nege retinolom. Ne zaboravite da on pojačava osetljivost kože na sunce, zato ga na svoju beauty policu uvrstite tek kada ste završili sa sunčanjem.

Nabavite ovlaživač vazduha za svoju (kuću) kancelariju

Korišćenje ovlaživača kod kuće i u kancelariji efikasan je način dodavanja vlage u vazduh, što zauzvrat pomaže u održavanju zdravog nivoa hidratacije kože.

Pronađite adekvatno ulje, kremu ili tonik za čišćenje

Posle leta većina tipova kože ima tendenciju da se menja zbog promena koje se odvijaju u životnoj sredini; dobro je imati pripremljene neke opcije koje podržavaju barijeru kože - one u obliku kreme i ulja, a ne u obliku gela.

Vitaminski suplementi

Unosite suplemente vitamina D, C, i omega-3 masne kiseline U prelaznom periodu od leta do jeseni, naša koža se suočava sa promenljivim temperaturama; napolju je toplo preko dana, a hladno uveče i ujutru. Ovo može iscrpiti vlagu iz kože, a uzimanje vitamina C i D i omega-3 masnih kiselina pomaže u poboljšanju naše kože iznutra, što se uvek manifestuje i spolja.

Autor: Pink.rs