ŠEST SAVETA kako da sprečite NASTANAK BORA dok spavate

Tokom noćnog sna naše lice se može naći u različitim položajima. U zavisnosti od načina na koji spavatekoža može da dobije bore koje su istinski neprijatelj svake žene. Ležanje na leđima može da smanji nastanak bora, tvrde stručnjaci.

Dermatolog iz New Yorka, Debra Džalimen objasnila je kako spavanje utiče na pojavu bora i šta čovek može da uradi kako bi smanjio količinu i dubinu bora. Iako za vreme spavanja niko nema uticaj na to kako spava i koliko se okreće, ipak može se uticati na to u kojem položaju će zaspati, na čemu će spavati i šta će uveče staviti na svoje lice.

Ovo su njeni trikovi i saveti kako smanjiti nastanak bora:

1. Spavajte na leđima

"Spavanje na stomaku ili na strani stvara stalan pritisak na vaše lice. S vremenom će taj pritisak uticati na stvaranje bora na strani lica na kojoj spavate. Tome se može doskočiti spavanjem na leđima", kaže dr. Jaliman

Mnogima spavanje na leđima može da bude neprijatno, a tokom sna se ne može da kontroliše telo i okretanje. Ali, Džalimen smatra da vežbom spavanje na leđima može postati prijatnije.

2. Nabavite specijalni jastuk

"Ako ne možete da se naviknete na spavanje na leđima, možete nabaviti specijalni jastuk od memorijske pene. Pruža mnoge pogodnosti: umanjuje pojavu bora, održava kožu čistijom i hidrira ćelije kože što odmaže nastajanju bora", objasnila je doktorka, 24sata.hr.

3. Zaboravite na pamučne jastučnice

Pamučne jastučnice se gužvaju i podstiču stvaranje bora, dok satenske i svilene jastučnice "klize" i ne potiču stvaranje nabora na licu, a s tim i sprečavaju nastanak bora.

4. Retinol

Retinol je verojatno najjače oružje koje imate u svojem arsenalu protiv bora. Derivativ vitamina A stimuliše kolagen i daje gipkost koži. Dermatolozi uporno ponavljaju ljudima da koriste najjaču kremu s retinolom koju njihova koža može da podnese. Najbolje kreme su uglavnom one koje dobijamo na recept, ali u apotekama se mogu nabaviti jako dobre kreme s retinolom i bez recepta.

5. Ne zaboravljajte na noćnu kremu

Noćne kreme su teške i guste, a zbog toga najbolje dubinski hidriraju kožu. Pri kupovini treba izabrati noćnu kremu koja sadrži što više hijaluronske kiseline koja pomaže da se održit ton i čvrstoća kože.

6. Spavajte celu noć

Iako se možda čini očigledno, mnogo ljudi ostaje budno do kasnih noćnih sati i danima se ne uspevaju da naspavaju. Nema pravila koliko sna je potrebno da se čovek odmori, jer svaki čovek je različit, ali bitno je da se tokom noći telo i mozak odmore.

