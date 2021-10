SKRIVENO ZNAČENJE PORUKA: Evo šta će vam ON poslati ako mu zaista NEDOSTAJETE!

Iako deluje kao zgodno sredstvo komunikacije, poruka nije nešto čime možete dovoljno verno izraziti svoj ton ili emociju. Takođe, ne možete znati šta je to što druga osoba tačno pokušava da vam kaže. Ona nije pored vas da biste na osnovu govora njenog tela mogli da zaključite da li se njene reči i osećanja poklapaju. Ne možete da znate da li se neko sa vama samo poigrava ili je ozbiljan.

Zato ne čudi što ste zbunjeni kada dobijete poruku od osobe koja vam se dopada, jer niste sigurni šta ona ustvari znači. Evo koje će vam poruke on poslati ako mu zaista nedostajete.

KAKO SI?

Hm, da li vam zaista šalje poruku u kojoj vas pita kako ste, samo da bi popunio prazninu u dnevnom rasporedu? Ne, on zapravo ima nešto sasvim drugo na umu. Ovom jednostavnom porukom želi da započne razgovor sa vama, i želi da vam poruči da mu nedostajete. Sve u vezi vas mu zapravo nedostaje, i vaše prisustvo i boja glasa. Datu poruku vam je poslao da bi pokrenuo stvari između vas dvoje.

HEJ TI

Ovakva poruka obično predstavlja veliko razočarenje za devojku koja je dobije. Šta uopšte znači kada vam napiše nešto ovako besmisleno? Ako zanemarite kvalitet teksta, te dve male reči znače da mu nedostajete. Istina, mogao je da smisli nešto uzbudljivije, ali sva suština onog što mu je na pameti staje u te dve reči, a to ste vi.

ČUJEM DA SE VIĐAŠ SA…

Ako muškarac koji vam se dopada pošalje ovakvu poruku to je očigledan znak da oseća nešto prema vama i da je ljubomoran. Takođe, ako je u pitanju bivši u tom je slučaju i više je nego izvesno da ima problem sa tim što ste nastavili dalje, a on očigledno nije. Na ovaj način on pokušava da otkrije da li su njegove informacije tačne i da li ima šanse kod vas.

DA LI JOŠ UVEK IMAŠ MOJE STVARI?

Nakon raskida neke vaše stvari su ostale kod njega, a neke njegove kod vas. To su uglavnom sitnice bez kojih može da se živi, ali ako se on raspituje da li su još kod vas to može da znači samo jedno – traži izgovor da vas vidi. On se zapravo nada da ćete promeniti mišljenje i dati mu novu šansu, kada se ponovo budete sreli.

SLUČAJNO SAM NAŠAO NAŠU SLIKU NA TELEFONU I NASMEJALA ME JE, ŠALJEM TI JE

Za početak, zbog čega on i dalje ima vaše zajedničke fotografije na telefonu? Nije stigao da ih izbriše ili mu je još uvek stalo do vas? I Zar ga ovaj potez ne odaje? Sada znate da on još čuva i gleda vaše zajedničke slike, i da mu one izvlače osmeh na lice. To može značiti samo jedno – nedostajete mu.