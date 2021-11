DO LEPOTE UZ LIČNOG KONSULTANTA: U Beogradu otvorena prodavnica italijanske kozmetičke kuće KAYPRO

VRHUNSKI preparati za negu od glave do pete po pristupačnim cenama, kompletna profesionalna oprema za kozmetičke i frizerske salone i italijanski standard sa višedecenijskim iskustvom.

Ovo je ukratko opis renomiranog italijanskog brenda Kaypro, koji je stigao u Srbiju otvorivši svojevrsnu kuću lepote i stila. Svoju prvu prodavnicu kod nas, u kojoj će na 340 kvadrata ponuditi svoje najbolje, od ukupno 22.000 artikala, otvorili su u beogradskoj Makenzijevoj ulici 51-53.

Njihova kozmetika, pre svega prepoznatljive boje za kosu, već decenijama stižu do trgovina i bjuti centara 63 zemlje sveta. Nije bilo dileme da peta radnja van Italije bude baš kod nas, jer kako kažu, svoj brend žele tamo gde su lepota i moda važne.

Osim što će u širokoj paleti proizvoda profesionalni frizeri, berberi, kozmetičari, moći da pronađu preparate izuzetnog kvaliteta, sve ostale koji brinu o svojoj lepoti ovde će dočekati lični konsultanti za negu i lepotu.

- Očekujemo da dolazak u naš „concept store“ bude kao ulazak u bajku lepote gde se u relanosti ostvaruju snovi – kaže Piergiorgio Belinghieri, predsednik kompanije Kaypro. - Beograd je moderan i urban grad, a žene u Srbiji vode brigu o sebi i svom izgledu. Sada će im na raspolaganju biti naš savetnik koji će im pomoći da poboljšaju izgled svoje kose, ruku, lica, tela i šminke. Savetovaće dame svih generacija kako da istaknu lepotu tena, kože i očiju, ili prikriju nesavršenosti, preporučiti najbolje tretmane za lepšu i sjajniju kosu i veći volumen. Očekujemo veliki uspeh od ovog susreta italijanske kulture i stila sa srpskim šarmom i nameravamo da postanemo lideri u sektoru lepote na vašem tržištu.

Ono što još brend Kaypro odvaja od brojne konkurencije je sveobuhvatnost asortimana. Svojom ponudom, negom, savetima, idejama „pokrivaju“ kompletnu rutinu lepote, svih „360 stepeni“ - negu kose, kože, noktiju, stopala, lica, tela, ali i šminku i parfeme. Sve to i za profesionalce i za krajnje potrošače.

Mnoge će obradovati to što će ovi najsavremeniji proizvodi sa odličnim performansama biti dostižni gotovo za svaki džep. U ogromnoj ponudi, moći će da se odabere put do lepote za svaki stil života, od vrhunskog luksuza do osnovne, svakodnevne rutine.

Kako iz Kaypro kažu, veliku pažnju poklanjaju zaštiti životne sredine i trude se da njihovi proizvodi sadrže što više prirodnih sastojaka. Linija poput Natural Kay koja sadrži 98 odsto organskih sirovina, prilagođena je veganima. Proizvode ne testiraju na životinjama, izbegavaju štetne dodatke, poručuju da vole svoje potrošače i brinu o zdravlju i lepoti sveta.

Za sve kupce, među kojima su i firme iz industrije lepote, za verne potrošače Kaypro nudi posebne pogodnosti uz Loyalty, VIP i ekskluzivne Loyalty kartice.

- Što nas više budu birali, više će se zaljubljivati u nas, a mi ih i više nagrađivati – objašnjava Belinghieri. – Nije slučajno srce simbol Kaypro prodavnice. Naš cilj je da stvorimo čvrst lični odnos sa potrošačima i profesionalcima kako bismo im bili partneri i pomogli im da pronađu put uspeha kroz naše iskustvo stečeno za 36 godina koje im stoji na raspolaganju. U svetu tehnologije, gde se sve može naći na mreži za nekoliko sekundi, ljudski odnos je zanemaren, ali za profesionalce za lepotu, vrednost ličnog odnosa je i dalje veoma visoka. U Beograd donosimo naše znanje, iskustvo i dobre namere, čvrsto verujući u neverovatan potencijal ovog grada koji postaje novi svetski centar mode i lepote.



KAYPRO AKADEMIJA

OSIM brige o potrošačima, Kaypro nudi obuku za profesionalce. „Concept store“ u Beogradu ima poseban prostor za Kay Akademiju za kosu i lepotu. Obuke po italijanskom standardu za frizere počeće krajem novembra. Biće to tehnički i umetnički programi stajlinga, šišanja i modnih kolekcija. Na kursevima će predavati svetski priznati majstori koji će prikazati najbolje italijanske i internacionalne tehnike šišanja i stajliinga.

Kaypo Akademija će lansirati kolekciju frizura i kompletnog izgleda na proleće 2022. Pa ne treba da iznenadi ako uskoro na ulicama Beograda osvane novi stil. Već na prvoj obuci Kay Blond Spirit preneće tehnike i metode za postizanje super cool plave kose. Od 21. novembra do sredine decembra održaće se kursevi: The Kay World of Smoothing o inovativnom sistemu za ravnanje kose sa dugotrajnim rezultatom, a poslednji kurs u decembru biće The Kay Festive Long Hair Updo posvećen tehnikama duge kose za svečane prilike.

PREPARATI KOJE SVET VEĆ OBOŽAVA

Top 5 najprodavanijih proizvoda za frizere su: 10 Carbon Bleach, crni prah kojim se postiže najsvetlija plava boja bez potrebe za tonizacijom, Ultra Bleach, za izbeljivanje kose koja ostaje zdrava i jaka uprkos čistom plavom efektu, Brazilian Liss za dugotrajno izglađivanje kovrdžave kose, Natural Kay sa 98 odsto organskih sastojaka, Caviar Supreme linija boja bez amonijaka obogaćena dragocenim kavijarom i keratinom. Kozmetičari obožavaju Gel plus boju i negu noktiju zbog svojih izvanrednih performansi i dugotrajnog efekta.

Omiljeni preparati za potrošače su: Keratin Special Care za momentalno „podebljanje“ dlake i bolji volumen oštećene kose, Botu-cure, „prva pomoć“ za teško oštećenu kosu koja uključuje specijalni losion za jačanje, Macadamia linija posvećena lomljivoj i osetljivoj kosi, ali i hijaluronska, kolagenska i anti žuta linija. Uz to, linija Senshua za negu kože i tela i italijanska profesionalna make up linija Maike ispuniće svaku želju za lepotom.