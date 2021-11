Efikasan, a jeftin sastojak iz kuhinje koji će PREPORODITI vašu kosu

Muku mučite s peruti ili beživotnom kosom bez sjaja, iako ste isprobali bezbrojne preparate koji su obećavali čuda Možda ne znate, ali jabukovo sirće je zaista najbolja namirnica iz kuhinje koje možete primeniti i za lepotu vaše kose.

Da, ovaj napitak prepun zdravstvenih blagodeti (i ruku na srce specifičnog mirisa), kosi će dati dodatnu dozu sjaja i efikasno vas rešiti peruti, a to su dokazale i brojne korisnice TikToka koje se upravo kunu u jabukovo sirće s kojim ispiraju kosu nakon šamponiranja ili ga drže na kosi poput regeneratora koji kasnije isperu.

Organsko jabukovo sirće dobija se iz mošta (šire) organskih jabuka u koje se dodaju bakterijske kulture. Tokom procesa fermentacije alkohol se pretvara u sirćetnu kiselinu. ‘Obično’ jabukovo sirće se pravi od ostataka jabuka, a kiselina se dodaje veštački.

Kako da se brzo rešite peruti

Jabukovo sirće obiluje vitaminom B i C, mineralima, biotinom i folnom kiselinom, a sve to pomaže protiv opadanja, kose bez sjaja, a usput jača koren kose i nežno čisti vlasište. Kako to deluje? Jabukovo sirće zatvara spoljnu kutikulu kose i na taj način obezbeđuje sjaj za sve tipove kose – to zaista može koristiti devojkama i ženama kovrdžave kose čija je kutikula često hrapava i oštećena. I ne brinite: jabukovo sirće je kiselo, ali ne utiče na pH vlasišta niti na obojenu kosu pa je pogodan za sve tipove kose.

Kako koristiti ‘regenerator’ s jabukovim sirćetom?

Prvo operite kosu šamponom. I vrlo je bitno naglasiti: nikada ne koristite čisto jabukovo sirće i uvek ga pomešajte s vodom! Najbolja razmera: 2-3 kašike jabukovog sirćeta na 1 litar vode. Smesu prelijte po celoj glavi, umasirajte, ostavite da se osuši na vazduhu i zatim dobro isperite. Savet: Smesu možete uliti i u flašicu s raspršivačem i poprskati je po kosi. Ovaj tretman od jabukovog sirćeta možete primeniti na kosi dva puta nedeljno i vrlo brzo uočićete promenu.