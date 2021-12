OPREZNO, I ŠMINKA IMA ROK TRAJANJA: Ako su PUDERI, MASKARA i ČETKICE u OVAKVOM STANJU - pravac KANTA ZA ĐUBRE!

Sva šminka ima određeni rok trajanja. Prahovi traju po pravilu duže od tečne šminke, a maskare i sunđeri su posebno pogodni za razvoj bakterija

Šminka nije otporna na vreme, a pojedini kozmetički proizvodi posebno su pogodni za razmnožavanje bakterija. Pročitajte sledećih nekoliko saveta kako da razlikujete šminku koja je još dobra od one kojoj je prošao rok trajanja.

Maskara

Zahteva najveći oprez, jer četkica na putu od tube do trepavica redovno prikuplja bakterije. Ustajale bakterije mogu dovesti do crvenila i osipa, a u najgorem slučaju do konjunktivitisa. Maskaru bi zato trebalo mijenjati svaka dva do tri meseca. Prepoznaćete da je vreme za novu maskaru ako ima miris benzina.

Korektor

Trebalo bi da prekriva nečistoće, a ne da stvara nove, što se može dogoditi pri upotrebi korektora kojem je istekao rok trajanja. Korektor u prahu može trajati do dve godine, dok se tečni korektori kvare u roku od godinu dana.

Puderi i rumenila

Ovo je najdugovečnija kozmetika s rokom trajanja od dve godine. Međutim i ove postoji zaplet! Važno je da redovno menjate četkice za nanošenje šminke i da izbegavate kontakt pudera i rumenila s vodom.

Senke

Pošto su u stalnom kontaktu sa sluzokožom, rok trajanja im je skraćen pa je zato poželjno menjati ih u proseku na svaka tri meseca.

Olovke

Slično kao i senke, dodiruju područja gde vrlo lako mogu pokupiti bakterije i širiti ih oko očiju. Traju u proseku mesec dana, iako ni nakon dužeg vremena neće poprimiti vidljive nedostatke.

Ruž za usne

Ne sadrže vodu pa jedina opasnost proizlazi iz dodirivanja bakterija oko usana. Nakon nekog vremena mogu poprimiti neugodne mirise zbog "masnih" sastojaka. Ruž je pokvaren kada postane previše tvrd i kada se boja ne može nanositi ravnomerno.

Četkice i drugi aplikatori

Mogu trajati godinama ako se ispravno čiste i čuvaju. Nakon svake upotrebe četkice bi trebalo obrisati suvom papirnom maramicom i oprati ih šamponom za kosu svake dve do tri nedjelje. S druge strane, sunđerčići su kao stvoreni za bakterije pa ih je zato najbolje menjati jednom nedeljno.

