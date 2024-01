HIT U SVETU - DETOKSIKACIJA KOSE: Ne košta ništa, a preporodiće vam KOSU posle trećeg pranja

Detoksikacija u svakom obliku je uvek dobrodošla kada je nega našeg tela u pitanju - izbacivanjem štetnih stavri, a unosom zdravih, naše telo se obnavlja

A na red je došla i naša kosa, jer najnoviji trend je upravo detosksikacija kose!

Sve više devojaka isprobava detoks kose, što znači da svakih nekoliko meseci odustaju od svih proizvoda za kosu na punih sedam dana i dopuštaju da se prirodna ulja iz temena oslobode.

Nakon toga koriste šampon za čišćenje temena kako bi uklonile prljavštinu. Influenserka Rene Rodrigez, je upravo ovaj metod rešila da isproba na svojoj kosi, a ovo je njeno iskustvo. Iako je bila uzbuđena zbog testiranja novog šampona, ideja da ne pere kosu sedam dana pomalo ju je nervirala, jer obično pere kosu svakih četiri do pet dana, ali to je apsolutno najduže što je izdržala do sad. Petog dana kosa joj je obično masna i više nego spremna za pranje, a sada, ne samo da nije prala kosu cele nedelje, nego uopšte nije koristila nikakve proizvode za nju.

- Prvih par dana moje detoksikacije kose prošlo je kako sam očekivala. Obično perem kosu nedeljom uveče, osušim je, a zatim spavam na svilenoj jastučnici kako bi izgledala sveže za sledeći dan. Završila sam svoju rutinu pranja i sušenja kao i obično - rekla je Rene.

Drugi i treći dan sve je bilo u redu, ali četvrtog dana kosa je počela da se dosta masti. Iako je navikla da koristi suvi šampon, rešila je da istraje u ovom eksperimentu.

- Do šestog dana iskreno sam zaboravila kakav je osećaj imati čistu kosu i pitala sam se hoće li moja kosa ikada ponovno da izgleda blistavo i sjajno. Zavezala sam je u punđu na vrhu glave, ali bez korišćenja svojih proizvoda, imala sam samo ulje koje je moje teme proizvodilo da mi pomogne da zaližem kosu, i nije bilo lepo - napisala je Rene

Sedmog dana mogućnost pranja kose nikada se nije činila tako uzbudljivom. Osim toga, konačno je nameravala da isproba šampon za detoksikaciju, za koji se nadala da će njenu kosu da učini ultračistom. Odabrala prirodni šampon s ekstraktom lista ruzmarina, uljem čajevca i hamamelisa za pročišćavanje kose i uklanjanje neželjene prljavštine, kao i kokosovo ulje za hidrataciju..

- Što se tiče korišćenja, stisnula sam otprilike četvrtinu količine u ruku, protrljala, a zatim nanela na koren kose. Uputstvo kaže da treba da se namaže do temena kose, ali obično ne nanosim šampon do temena kose pa sam taj korak preskočila. Odmah nakon ispiranja imala sam čudan osećaj. Nisam bila sigurna je li to bio osećaj stvarno čiste kose ili mi proizvod jednostavno nije dobro delovao. Kako bih stvarno testirala efektnost šampona, preskočila sam regenerator, iskočila iz tuša i krenula s oblikovanjem kose.

Nakon što je osušila kosu, odmah je primetila koliko joj je kosa sjajna. Iako su joj krajevi kose bili malo više suvi nego inače, ostatak kose je bio neverovatan. Bila je svilenkasta, sjajna i na kraju je osećala kao da je čišća nego što je bila godinama. U svakom slučaju, zakjučila je da mora da doda detoksikaciju kose u svoj mesečni kalendar, jer su rezultati bili impresivni.

