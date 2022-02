SWEET AFFAIRES: NOVA KOLEKCIJA KIKO MILANO JE NAJNEŽNIJE LJUBAVNO PISMO ČOKOLADI

Vodeći italijanski make-up brend KIKO MILANO novom, romantičnom kolekcijom slavi ljubav u svim njenim oblicima. Inspirisana čokoladnim poslasticama, Sweet Affaires kolekcija biće idealan slatki znak pažnje u danima koji najavljuju praznik ljubavi.

Razmazite sebe kolekcijom koja će poput najfinije umetnosti oživeti sva vaša čula. Prepustite se bogatim, kremastim formulacijama i svilenkastim puderima u prahu koji podsećaju na fini kakao prah. Zahvaljujući pakovanjima inspirisanim luksuznom poslastičarnicom i proizvodima obogaćenim ši puterom, uljem jojobe i kakao prahom, proizvodi Sweet Affaires uneće dozu prefinjenosti i ljubavi u vašu make-up rutinu.

1: Negovana koža

Prvi korak ka postizanju beskrekorno negovane, glatke kože je maska na bazi arganovog ulja i kokosovog butera Cocoa Revitalizing Face Mask, koja nakon samo nekoliko minuta čini vaše lice mekim i spremnim za nanošenje make up-a.

Ne zaboravite na negu usana. Predlažemo da počnete sa kremastim pilingom Cocoa Lip Scrub obogaćenim šećernim kristalima, nakon čega možete da nanesete balzam za usne Cocoa Colour Hydrating Lip Balm sa hidratantnim dejstvom i do 8 sati.

2: Čokoladni sjaj

Proizvodi obogaćeni uljem jojobe i kakao prahom daće vašem licu prirodni, zdrav izgled. Duo Cocoa Blush rumenilo sa satenskim i mat finišom sadrži formulu koja se lako blenduje, dok Duo Cocoa Highlighter spaja prirodni, sofisticirani finiš sa blistavim efektom za glam izgled.

3: Zavodljiv pogled

Naglasite oči bogatim, toplim tonovima Guilty Pleasure Eyeshadow Palette koja dolazi u osam nijansi, od čokoladnih do svetlo-karamel. Možete da se odlučite za mat i metalik finiš, ili možda oba.

Nanesite potom kremastu metalik senku za oči sa kakao ekstraktom Delightful Eyeshadow, koja će dati nežni sjaj vašem pogledu.

Za smoky efekat izaberite Eyeliner Duo sa dvostrukim vrhom, a zatim nanesite All In One Mascara & Eyeliner koji daje volumen, boju i definiciju u samo jednom nanošenju.

4: Šećerni poljupci

Tečni ruž sa mirisom čokolade Sweet Kiss Duo Liquid Lip Colour na jednom kraju nudi dugotrajnu, tečnu mat boju postojanu i do 10 sati, a na drugom sjajni završni premaz. Ako više volite kremasti, satenski osećaj na usnama, preporučujemo vam visokopigmentovani ruž u stiku Sweet Kiss Lip Stylo.

5: Poklonite pravu make-up poslasticu

Iznenadite vaše voljene osobe setom Must Have Look Kit, koji sadrži sve što je potrebno za savršeni make-up: tečni ruž za usne Sweet Kiss Duo Liquid Lip Colour i All in One maskaru i tečni ajlajner.

Kolekciju Sweet Affaires možete pronaći u KIKO Milano prodavnicama u šoping centrima Galerija, Ušće, BEO, Ada Mall i Delta Planet Niš, kao i na Fashion&Friends onlajn šopu i mobilnoj aplikaciji.