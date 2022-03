TRIK UZ KOJI ĆETE IZGLEDATI 10 GODINA MLAĐE: Morate isprobati OVU FRIZURU

Sigurno ste primetile da su 90-te i 2000-te aktuelnije u 2022. godini više nego ikad. Pod pojmom Y2K („year 2 kilo“ = 2 Kilo = 2000), mnogi se ljubitelji mode i lepote ponovo vraćaju na trendove koje su zvezde poput Džej Lo ili Kristine Aguilere nosile na crvenom tepihu pre dve decenije.

Tada podignuta frizura nije bila potpuna bez uzbudljivog cik-cak razdeljka ili odevne kombinacije bez farmerki niskog struka.

Ono što su neki jedva čekali da zaborave ponovo je u modi kod zvezda poput manekenke Bele Hadid. Naročito kada su frizure u pitanju, mnogi slavni stilisti vraćaju se trendu frizure koji je apsolutno iz 2000-ih i pomaže nam da izgledamo mlađe.



Slavne dame poput Džuno Temple ili Rejčel Zegler predstavile su frizuru na poslednjoj dodeli Critics’ Choice nagrada 2022.: istaknuti prednji pramenovi. Poznato i kao tendril hair, pramenovi koji vise savršeno uokviruju lice i daju mu nešto gotovo romantično i cvetno. Budući da je to nostalgičan trend, ne samo da se osećamo mlađe, nego izgledamo svežije i razigranije s pramenovima ispred.



U zavisnosti od toga s kojom frizurom želite da nosite pramenove, izgled može biti otmen, cool ili razigran. Na primer, šta kažete na podignutu kosu poput manekenke Ešli Grajam ili usku punđu poput Bele Hadid? Napola podignuta ili niska neuredna punđa takođe mogu izgledati razigranije i mlađe s pramenovima ispred.



Evo kako to funkcioniše: jednostavno oblikujte svoju omiljenu frizuru, a zatim izvucite dva tanka pramena uz lice. Možete ih izravnati, uviti ili isplesti u male pletenice po želji. Popravite gelom ili lakom za kosu, i to je to: nostalgična, pomlađujuća frizura izgleda savršeno!