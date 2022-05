NAJVEĆA IMENA MODNE SCENE NA 34. ZEPTER FASHION SELECTION-U OD 15. DO 17. MAJA U HYATT-u

Ovog proleća se Zepter Fashion Selection vraća u grad.

Od 15. do 17. maja, u organizaciji modne agencije Select, u prelepom ambijentu Kristalne dvorane hotela Hyatt Regency, svoje nove kolekcije predstaviće najveća imena naše dizajnerske scene Suzana Perić, Zvonko Marković i Irena Grahovac, kao i publici takođe dobro poznati kreatori Nemanja Pantelić, Danijela Božić, Mirsada Bulić Čalaković, MB Contur, Dragana Gleđa, Dach Swim, Miss Hoodie.

34. Zepter Fashion Selection će 15. maja u 20h otvoriti Suzana Perić velikom revijom sa obećavajućom porukom Love Came Back. Heroine nove kolekcije Suzane Perić su doktorke i medicinske sestre, koje će u ovoj večeri neizmerne zahvalnosti za sve što su činile tokom pandemije virusa korona, skinuti bele mantile i ući u kreacije Suzane Perić.

Modna agencija Select se uvek trudila da podrži i mlade dizajnere, one koji tek prave prve korake i grade karijere, tako da će prve večeri svoje modele predstaviti Ema Jeremić, Dunja Pavlović, Ognjen Vitorović, Milena Maričić, Ičigo Dizajn Studio i Kristina Bartuš.



Zepter Fashion Selection je prepoznatljiv i po revijama za najmlađe i tinejdžere, pa će prvog dana kao uvertira biti održan i Kids&Teen Fashion Selection sa nekoliko dečjih i teen modnih revija.

Drugi dan Fashion Selectiona će biti poseban po mnogo čemu. Na reviji Zvonko Marković powered by ASUS umetnički senzibilitet dizajnera publiku će odvesti u grčku mitologiju i stvoriti bajku o otmici Evrope, najlepše devojke koju je oteo bog Zevs, uz pomoć Posejdona i Afrodite. Istog dana publici će se predstaviti i Nemanja Pantelić, modni dizajner i dugogodišnji stilista modne agencije Select sa kolekcijom Geo Flash, punom aktuelnih jarkih i svežih boja, Mirsada Bulić Čalaković, biser iz Novog Pazara, sa kolekcijom visoke mode inspirisane orijentalnim nasleđem, MB Contur sa vrlo intersantnom i modernom kolekcijom muških i ženskih trenerki i Danijela Božić sa kolekcijom elegantnih, sofisticiranih i ženstvenih haljina. Za dah ležernosti ovog dana pobrinuće se domaći brend Panter kolekcijom za žene, muškarce i decu.

Kako je modna agencija Select jedina koja radi sa manekenima svih doba, od dece i tinejdžera, pa do žena i muškaraca u zrelim godinama, na Zepter Fashion Selectionu će biti održana revija Apsolutno fantastične, na kojoj će, prateći svetske trendove, prvi put u Srbiji, modele brenda Gorim Gorice Pejaković i Miroslava Stevanovića nositi žene modeli od 35 do 55 godina.

Poslednjeg dana Zepter Fashion Selectiona, 17. maja, uvek originalna Irena Grahovac prikazaće modele iz predjesenje kolekcije Contra za 2022. godinu. Da bi se malo podigla temperatura biće zadužena Danijela Labović sa svojim brendom kupaćih kostima Dach Swim, a tog dana publici će se predstaviti i Dragana Gleđa kolekcijom oslikanih košulja, ali i svojim slikama. Gordana Boškić prikazaće zanimljivu kolekciju svog brenda Miss Hoodie.

Ovo je godina u kojoj modna agencija Select slavi 20 godina postojanja. Taj značajan jubilej biće obeležen velikom retrospektivnom revijom „Prvih 20“ koja će i zatvoriti 34. Zepter Fashion Selection, a atmosferu će dodatno zagrejati bend Gift nesvakidašnjim nastupom na pisti. Revija će biti emotivni podsetnik na velika manekenska imena, na čelu sa direktorom modne agencije Select Nebojšom Grnčarskim, koja su prethodnih godina prošla kroz agenciju i dala veliki doprinos razvoju modelinga u Srbiji, kao i dizajnera i brendova koji kroz Fashion Selection već 20 godina postavljaju standarde na srpskoj modnoj sceni.

Posle dvogodišnje pauze usled epidemije korona virusa, i u godini jubileja, modna agencija Select potrudila se da lestvicu modnih događaja u zemlji održi visoko, kako je publika, uostalom, i navikla.

PROGRAM



NEDELJA, 15. MAJ

KIDS&TEEN FASHION SELECTION

15h Lindex

16h Pertini Fashion

20h Suzana Perić – svečano otvaranje Fashion Selectiona

21h Ema J Design/Doonya Design/Xaiduk/Mimar/Ichigo Design Studio/Kristina Bartuš

PONEDELJAK, 16. MAJ

18h Panter

19h Apsolutno fantastične – Gorim by Gorica Pejaković i Miroslav Stevanović – revija modela od 35 do 55 godina

20h Zvonko Marković powered by ASUS

21h Nemanja Pantelić/Mirsada Bulić Čalaković/MB Contur/Danijela Božić

UTORAK, 17. MAJ

19h Dragana Gleđa/Miss Hoodie/Dach Swim

20h Irena Grahovac

21h Prvih 20 – jubilarna revija povodom 20 godina modne agencije Select