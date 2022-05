GREŠKA KOJU PRAVITE SVAKOG JUTRA VEOMA JE OPASNA: Zbog uobičajene navike možete da ostanete BEZ KOSE

Skoro svako od nas čin otvori oči, ode do kupatila i tu počne sređivanje za dan. Jutarnji rituali počinju pranjem zuba, češljanjem, umivanjem, a sve to dok se sprema kafa i planira dan.

Lekari savetuju da jedna od nabrojanih navika može biti veoma opasna po nas, a to je češljanje kose. To svaka dama radi ujutru, a ono može dovesti do pucanja vlasi i mehaničkih oštećenja. Preporučuju da je češljamo prstima i razmrsimo na taj način. Zapravo, pravilno češljanje kosu čini zdravom i blistavom, a nepravilno je može uništiti. Pogotovo mokru kosu nikako ne treba češljati, a preporuka jeste da je raščešljate kada tokom pranja stavite pakovanje. Kada je isperete biće blistava i puna, a na taj način ćete izbeći mrs tokom sušenja i tokom noći, dok spavate.

Sam Burnett, kaže da u četkanje kose ponekad može učiniti više štete nego koristi, posebno ako koristite pogrešnu četku ili imate kovrčavu kosu. Potrebno je četkati kosu kada vidite da je baš umršena i pre/posle pranja. Ne preterujte, jer češljanjem skidate mrtve dlake i one se obnavljaju, ali ukoliko to radite i kada nema potrebe za tim - možete iščupati dlake koje ne bi trebalo.Preterana upotreba češlja može prorediti kosu, ističu stručnjaci.

Autor: Z.L.