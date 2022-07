Čak 80 odsto žena nosi POGREŠNU veličinu grudnjaka: Uz ove savete odaberite onaj koji vam NAJBOLJE stoji

Bitno je da vas ne žulja i da se ne podiže na leđima.

Veliki broj žena grudnjake bira napamet, međutim, to je velika greška.

Već posle nekoliko nošenja grudnjak počinje da steže, žulja, kao i da se podiže na leđima.

Kako to da sprečite i odaberete veličinu koja vam najviše odgovara?

Kako biste odredili osnovnu veličinu grudnjaka, biće vam potreban krojački metar koji treba da obavijete oko leđa u liniji tačno ispod grudi.

Izmerite i tačno odredite veličinu

Dobijenom broju: 65, 70, 75 i tako dalje, odgovara dva centimetra manji i veći opseg od označenog. Tako veličina 70 odgovara izmenjenom opsegu 68 – 72 centimetra. Potom se meri veličina korpica, i to tako da se krojački metar postavi preko leđa (u visini kopče grudnjaka) preko bradavica do grudne kosti. Mera se zatim upoređuje s ranije izmerenim ospegom ispod grudi – ako je veći za 12 – 14 centimetara, tada odgovaraju korpe A, korpama B 14 – 16 centimetara, 18 – 18 za C.

Za svaku sledeću korpu – D, E, F, dodaje se po dva centimetra.

Testiranje grudnjaka u tri poteza

Grudnjak pre kupovine, posebno ako kupujete od novog proizvođača, treba i isprobati. Najpre dignite ruke u vazduh i proverite da li prianja kako treba, a zatim se sagnite da vidite je li se urezuje. Za kraj je najbolje da ga testirate skidanjem bretela: ako grudnjak ostane na mestu, pronašli ste savršenu veličinu.

Žice za velike korpe

Ženama koje nose korpe A i B odgovaraće meki grudnjaci bez žica. No, za veće grudi su potrebni brushalteri sa žicom, ali je važno da se ne useca u kožu.

Brushalter za posebne prilike

Ako želite grudnjak koji ćete moći da nosite uz tačno određeni komad odeće (na primer, dekoltiranu haljinu), ponesite je sa sobom dok isprobavate grudnjak da vidite da li vam odgovara.

