Čupate sede dlake čim ih primetite? Evo zašto to ne biste smeli da radite

„Svaki put kad iščupate sedu vlas, još više će ih izrasti na njenom mestu.“ Svi smo čuli za ovo, ali da li je to istina? Ispostavilo se da čupanje sedih vlasi nije dobra ideja, ali ne zato što ćete ih na kraju imati više.

„Voleo bih da je ovo istina, jer bismo onda tako lako mogli pomoći ljudima s gubitkom kose“, rekao je Mirza Batanović, stilski direktor profesionalnog brenda za negu kose. „Ali čupanjem jedne vlasi ne podstičete rast više njih, to je ideja koja nije naučno potkrepljena. Normalno je izgubiti do 159 vlasi dnevno, ali u osnovi one nisu ni na koji način povezane, tako da čupanje jedne ne utiče na druge.“

Dakle, šta se tačno događa kad izvučete sedu vlas koju ne želite da gledate gledate, pa i barem nakratko? Prema Majklu Van Klarku, londonskom frizeru, „počupana vlas kojoj ste skratili život odmoriće se i započeti svoj sledeći ciklus rasta nakon otprilike tri meseca“.

„U svakom ciklusu nakon otprilike 20 godina vlasi ponovno izrastu malo tanje i ostaju malo kraće. Ciklusi vlasi na glavi prosečno traju pet godina, a postoji ograničen broj ciklusa rasta“, rekao je.

Osim što ste skratili jedan od tih ciklusa, možda pravite stvarnu štetu koju bi bilo teško ispraviti. „Čupanjem kose možete traumatizovati folikul dlake, što može dovesti do infekcije ili čak ćelavih mrlja“, upozorila je stilistkinja Dženifer Korab. „Možda činite više štete nego koristi.“

Zašto onda primećujete više sedih, iako ih čupate?

Seda kosa je neizbežan deo starenja, tako da ćete ih primetiti sve više kako vreme bude prolazilo. „Melanin je pigment koji daje boju kosi i koži“, objasnila je stilistkinja Helen Revi. „Broj pigmentnih granula prirodno počinje da se smanjuje kako osoba stari, obično između 28. i 40. godine. Razlog tome je što melanociti, ćelije koje proizvode melanin, počinju da usporavaju i gube svoj efekt.

„Kosa zapravo nije seda, već je potpuno prozirna. Sivi ton zapravo se svodi na procenat prirodne boje kose koja je ostala i koja tako uzrokuje više različitih nijansi“, rekla je. Vaš DNK i vaš stil života igraju ulogu u tome koliko brzo se sede pojave, rekao je Huan Serano, direktor marketinga jednog brenda za negu kose. „Vaša biološka građa i genetika određuju kada počinjete da sedite“, rekao je. „Stres može pojačati ili ubrzati proces.“

„Ne verujem da je osveta ugrađena u prirodu“, objasnio je Van Klark. „Ali svejedno vam sledi više sedih jer je to putanja života.“