Stil šminkanja koji MLADE HOLIVUDSKE LEPOTICE OBOŽAVAJU: Sofisticiran izgled za koji vam treba samo 5 MINUTA

Minimalizam je uvek u modi - izgleda vrlo svedeno i skupo, a zapravo je u svojoj jednostavnosti ekstremno efektan. Zato nije ni čudo što šminkeri kao trend sezone izdvajaju monohromatski izgled lica - na prvi pogled dosadan, ali zapravo veoma upečatljiv.

Reč je o specifičnom načinu šminkanja istim ili sličnim nijansama, zbog čega se stiče utisak kao da je čitavo lice u jednoj boji - otud i ime monohromatski look.

Ovo je univerzalno laskava metoda šminkanja, koja pristaje svima, a još jedna prednost je što zahteva veoma malo proizvoda i ne oduzima puno vremena.

Suština je da usne, obrazi i kapci budu u istoj ili vrlo sličjnoj nijansi, a rezultat je uravnotožen, lagan izgled, koji ostavlja utisak kao da niste previše trudili, a ipak ste lepo našminkani.

"Ovo je oduvek veoma sofisticiran izgled i nešto što sam na svojim klijentima godinama koristila. Izgleda vrlo šik kada je ista paleta boja upotrebljena i na očima, obrazima i usnama. Na sreću, to je lak trend koji možete i same da ispratite. Volim da koristim kremaste proizvode kad želim da postignem monohromatski look, čini da sve izgleda stopljeno", ističe šminkerka Dženi Patinkin za "In Style".

Dženi daje i preporuku kako da najlakše ispratite ovaj trend: "Na primer stavite ružičasti ajlajner, intezivno mat ružičasti karmin i kremasto roze rumenilo".

Monohromatska šminka može da varira od suptilne i meke, kada se koriste nijanse poput nežnoroze, boje breskve ili tamnocrvene do smele i blistave, kada treba da izabere uktraljubičastu ili intezivnocrvenu.