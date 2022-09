SO U SLUŽBI LEPOTE: Uklanja nesavršenosti i daje vašoj koži magičan sjaj, a evo kako da je koristite

Koža će vam biti zahvalna.

So je svakako jedan od najčešće korišćenih začina u kuhinji.

Zapravo, u pitanju je korisna i višenamenska namirnica koja se, osim u ishrani, koristi i za čišćenje, a našla je svoju primenu i u nezi lepote.

Poznato je da konzumiranje prevelike količine soli nije naročito dobro i korisno, ali kada se radi o spoljnoj upotrebi, so je i više nego korisna.

Evo kako sve možete da je iskoristite:

Piling

So je idealno sredstvo za piling kože lica i tela. Možete nakon tuširanja, dok vam je koža još uvek vlažna, da sipate so u šaku i istrljate lice ili telo. Na taj način ćete ukloniti mrtve ćelije kože, a najbolja za ovo je morska so.

Umirite svrab kože

Dodajte jednu šolju soli u toplu kupku i samo se opustite unutra. So će efikasno ublažiti iritantan svrab.

Očistite i tonirajte

Tonici su veoma korisni kozmetički preparati,a vi možete da napravite jedan kod kuće. Samo pomešajte malo morske soli i maslinovo ulje u malu posudu. Po jedna kašika oba proizvoda će vam biti sasvim dovoljno.

Tu smesu umasirajte na lice i kasnije je isperite vodom. VOdite računa da vam ne dospe u oči.

