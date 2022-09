Ofarbali ste se, ali vam se BOJA ipak ne sviđa? Šest jednostavnih načina da uklonite FARBU sa kose

Nakon uklanjanja farbe kosi pružite adekvatnu negu, kako biste je oporavili.

Ako ste se ofarbali i boja vam se nimalo ne sviđa, sigurno je da ste se zabrinuli i pitali se kako da skinete farbu sa kose.

Ne brinite, postoji rešenje, a ono je nekad toliko jednostavno.

Naravno, ovaj problem uvek može da vam reši profesionalac, ali ako ne želite bespotrebno da dajete novac, možete da pokušate da skinete farbu kod kuće.

Postoji nekoliko efikasnih načina da uklonite farbu, od korišćenja prepara koji su za to namenjeni, do nekih prirodnih metoda.

Skidač farbe

Gotovo u svakoj parfmieriji možete da pronađete skidač farbe. Postoji više vrsta za koje možete da se odlučite. To su oni koji brže ili pak oni koji samo delimično uklanjaju farbu sa vaše kose. Ovi preparati koji izvlače veštačku boju iz kose su veoma efikasni i minimalno štetni po vaše vlasi. Mogu da budu u vidu losiona ili gela.

Sve što je potrebno da uradite jste da promućkate sadržaj preparata, pa nakon toga da ga uz pomoć češlja ravnomerno rasporedite duž čitave kose. U većini slučajeva, kosu je potrebno prekriti folijom ili plastičnom kesom i sačekati određeno vreme do preparat ne počne da deluje. Nakon toga je potrebno da isperete kosu.

Skidači farbe za kosu, nisu najzdraviji za kožu ruku pa zbog toga prilikom njihove upotrebe, neophodno je koristiti zaštitne rukavice. Većina njih ne sadrži amonijak, a treba ih nanositi striktno prema priloženom uputstvu i držati se vremena koje je planirano za njihovo delovanje.

Blanš šamponiranje

Postupak blanš šamponiranja za skidanje farbe sa kose potrebno je ponavljati dve nedelje. Jednim ovakvim tretmanom sigurno nećete postići zadovoljavajuće rezultate, naročito ako se radi o crnoj farbi.

Sastojci koji će vam biti potrebni su sledeći:

5 kašičica hidrogena od 6%

5 kašičica blanša

1 kašičica šampona za kosu

Posuda u kojoj ćete mešati sastojke

Sve navedene sastojke dobro promešajte, sve dok smesa ne postane kompaktna. Veoma je važno da ne ostanu nikakve grudvice. Tako dobijenu smesu, nanesite najpre na krajeve kose, potom po sredini i tek na kraju i na koren kose. Kosu trljajte kao kada nanosite šampon. Ostavite neka odstoji 20 – ak minuta, pa isperite.

Skidanje farbe sa kose kod kuće

Većina ljudi otići će do prve prodavnice, koja se bavi prodajom proizvoda za negu kose i kupiti sredstvo za uklanjanje boje. Ova opcija ne deluje tako loše, ali mnogi od tih preparata sadrže oštre hemikalije koje mogu pričiniti znatnu štetu vašoj kosi.

Postoje alternativne metode uklanjanja, a za njihovu pripremu sve što vam je potrebno ćete pronaći u svojoj kuhinji.

Skidanje farbe sa kose vitaminom C

Jedan od prirodnih načina da skinete farbu sa kose jeste da upotrebite vitamin C. Ukoliko imate tamniju kosu i želite da se ove boje što pre oslobodite, ovaj tretman se pokazao kao veoma efikasan.

Uzmite 5 -10 tableta vitamina C. Stavite ih u posudicu pa nakon toga, sipajte malo vode. Sve dok od njih ne dobijete gustu pastu, gnječite ih kašikom. Dobijenu smesu, potrebno je naneti na mokru kosu.

Prekrite je kapom za tuširanje ili običnom kesom. Ostavite narednih sat vremena neka odstoji. Nakon toga, operite kosu na uobičajen način na koji to i inače činite.

Ova metoda pokazala se kao najdelotvornija ukoliko boju uklanjate nekoliko dana posle farbanja. Razlika će sigurno biti više nego očigledna.

Vitamin C za skidanje farbe sa kose, možete koristiti na još jedan način, a to je da ga pomešate sa šamponom. Uzmite manju količinu šampona (koliko vam inače treba da perete kosu). Izmrvite 5 – 10 tableta vitamina C i sve sastojke dobro promešajte dok ne dobijete gustu smesu.

Nakon toga, ravnomerno je nanesite na kosu. Ostavite je narednih pola sata do sat vremena neka odstoji. Potom isperite kosu koristeći šampon. Ukoliko želite, nakon ovog tretmana, možete naneti novu farbu kojom biste se želeli ofarbati.

Skidanje farbe sa kose sirćetom

Za ovaj potupak, možete koristiti prirodno jabukovo ili alkoholno sirće. Sasvim je sve jedno, jer je učinak podjednako dobar za koje god od ova dva da se odlučite. Sirćetna kiselina, pomoći će da se boja sa kose skine. Ono što je najvažnije, neće doći do iritacije kože glave, niti bilo kakvog oštećenja dlake.

Sirće i vodu, pomešajte u jednakim razmerama. Dobijenom mešavinom dobro nakvasite kosu. Najpre kosu umotajte u peškir pa preko njega, stavite najlon kesu kako bi se toplota što bolje održala. Pre ispiranja, potrebno je da mešavina na kosi odstoji 20 – ak minuta.

Tretman je potrebno ponoviti, ukoliko uočite da se boja slabo skida, potrebno je ponoviti postupak, ali ovog puta, morate dodati više sirćeta. Napominjemo da prilikom izvođenja ovog tretmana, morate biti oprezni kako se ne bi dogodilo da dođe do oštećenja dlake.

Skidanje farbe limunom

Iscedite pola kilograma soka od limuna. Nakon nanošenja kosu je potrebno da umotate peškirom ili da je prekrijete kapom za tuširanje. Ostavite da odstoji 20 minuta, pa kosu isperite na uobičajen način koristeći prirodne, blage šampone.

S ozbirom da limunska kiselina izbeljuje vlasi, upravo iz tog razloga koristiti se kao odličan tretman za skidanje farbe sa kose. Drugi način na koji limun možete da iskoristite u svrhu skidanaj farbe sa kose, je da ga pomešate sa sodom bikarbonom u jednakoj razmeri. Pokvasite kosu pa nakon toga ovom mešavinom natopite kosu i ostavite da deluje 20 minuta, pa isperite.

