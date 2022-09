Spremite se za novu sezonu: Osam večnih komada koji su na radaru trendseterki ove jeseni

Vreme je za sređivanje ormara.

Za tačno tri dana počinje jesen, te je vreme da se polako pripremite za novu sezonu.

Kako bi vam bilo lakše, dobro je da znate koji komadi su neizostavni tokom ovog godišnjeg doba i sa kojima nema greške.

Lako se kombinuju, čak i kad se temperatura spusti ispod 20 stepeni Celzijusa.

Evo kojih osam večnih odevnih komada biraju slavne trendseterke za jesen, a koji su u modi uvek, te u njih vredi da investirate.

1. Mantili

Mantili se smatraju osnovnom tokom cele godine za većinu modnih tipova, ali su posebno traženi tokom prelaznih perioda. Lagani, a opet dovoljno prostrani da ispod njih nosite više slojeva, savršen su dodatak svakoj jesenjoj kolekciji. Osim toga, sjajan su izbor tokom kišnih dana.

2. Pleteni kompleti

Ovo je možda i najlakši izbor da se obučete tokom prelaznog i nekad i čudnog vremena kada se smenjuju topli i hladni sati. U jednu ruku je topao, u drugu je u trendu.

3. Prsluci

Ako ste prošle zime bili od onih koji su ugrabili svoj model oversized prsluka, vreme je da ih ponovo izvadite iz ormara jer će biti veliki trend i tokom sezone jesen/zima 2022. Možete ih nositi i preko košulja – haljina, uz klasične košulje, a look da zaokružite nekim dobrim čizmama ili poludubokim patikama.

4. Teksas kombinezoni

Najbolja stvar kod kombinezona je to to što su, slično kao i haljine, jednostavno rešenje za odeću koja funkcioniše za skoro svaku priliku koju možete da zamislite. Međutim, dodatna pogodnost je to što takođe zadržavaju više toplote, što je savršeno kada je napolju ispod 20 stepeni.

5. Deblji blejzer

A kada smo kod temperatura, da, sve češće će biti ispod 20, a ne iznad, što znači da je prerano za kaput, a nekad previše hladno za mantil. Tu na scenu dolaze vuneni blejzeri koji će vas u trenutku pretvoriti u kraljicu stila, i idealni su za ove prelazne periode.

6. Pletena haljina

Udobne, ali u istoj meri šik, pletene haljine postale su omiljeni favorit mnogih još tokom prošle godine i postali must-have kada je reč o jesenjim komadima. Dodajte bilo koju obuću u kojoj se osećate udobno i dobili ste kombo za čistu desetku.

7. Čizme do kolena

Gležnjače lagano idu u zaborav, a traže se kaubojke ili klasične čizme. Koji god model da odaberete, nećete pogrešiti.

8. Kardigan

I na samom kraju, nema dobre jesenje kolekcije bez kardigana. Sjajno se kombinuju sa farmerkama, suknjama, haljinama, pa čak i sa nekim letnjim komadima.

