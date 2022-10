Slavni frizer otkriva trik koji će vas podmladiti 10 godina: Kako da odaberete pravu boju za sedu kosu?

Stalna nega i prava boja kose mogu da vas podmlade.

Čim kosa počne da sedi, mnoge žene bez razmišljanja počinju da se farbaju, a sa činjenicom da su posedele se pomire tek godinama kasnije.

– To je velika greška za mnoge dame – tvrdi Nik Vilis, slavni londonski frizer i dodaje:

– Naravno da niko ne želi da izgleda starije nego što mora, ali treba znati da nekim ženama upravo seda kosa stoji najbolje.

Greška pri izboru prave boje može da nas košta svežeg i dopadljivog izgleda.

– Mnoge žene odaberu boju u tridesetim ili četrdesetim godinama i onda ne žele dugo da je promene – objašnjava Vilis.

On podseća da se, s godinama, menja i ten žene, da je čest gubitak pigmenta i da zato koža “manje zrači”. To posebno pojačava loše izabrana farba. Neophodno je da žena dobro poznaje svoj podton kože i zna da li je on pretežno “hladan”, “topao” ili neutralan.

To se lako otkriva ako pored lica stavite nakit ili čak običnu foliju. Boja zlata bolje pristaje damama sa toplim podtonom, dok one sa hladnim podtonom prosto zablistaju uz boju srebra.

Srećnice sa neutralnim podtonom dobro izgledaju i sa jednim i sa drugim metalom.

U skladu sa podtonom treba birati i odgovarajuću farbu za kosu. Vilis savetuje da se sede vlasi kamufliraju mešavinom svetlijih i tamnijih pramenova.

– Tako će kosa lepo izgledati čak i kad se približi novi termin za farbanje – tvrdi frizer.

Idealna dužina posle pedesete godine je negde između srednje i dugačke, a najvažnije je posvetiti pažnju preparatima za negu.

– Samo negovana kosa izgleda mladalački – zaključio je Vilis.

Autor: