UŽAS! Marina otišla na KOREKICIJU NOSA i preminula na OPERACIONOM STOLU

Ruska starleta i poznata influenserka Marina Lebedeva umrla je na operativnom stolu nakon što je želela da promeni izgled svog nosa i zato se podvrgla rekonstruktivnoj hirurgiji na Artibeaut klinici u Sankt Peterburgu, prenosi The Sun.

Kako se navodi, ova operacija je koštala čak 4.700 evra, a ova tridesetjednogodišnjakinja preminula je od neželjenog dejstva na anesteziju.

Naime, temperatura njenog tela naglo je počela da opada, a lekari uprkos naporima nisu uspeli da je spase. Prema daljem pisanju, zvali su i Hitnu pomoć jer su privatna klinika i nisu imali dovoljno stručnog osoblja, ali su oni mogli samo da konstatuju smrt.

The Sun dalje prenosi da je protiv te klinike pokrenuta istraga, a na tome je insistirao Marinin suprug koji je tragičnu vest saznao kada se vratio sa službenog puta.

Marina je iza sebe ostavila i sina o kome će se brinuti otac.

-Lekari su u šoku, ovo se događa jednom u milion slučajeva – rekao je neimenovani izvor iz ruske klinike, prenosi pomenuti medij.

Direktor ove ustanove, doktor Aleksander Efremov, rekao je da je pacijentkinja pre operacije prošla niz testiranja.

-Verujem da je neki genetski problem doveo do njene smrti, ali će to biti istraženo nakon forenzičke analize. Operacija je sprovođena po uobičajenim standardima – istakao je on, prenosi The Sun.

Autor: