Imate svetle obrve, a po svaku cenu želite da ih POTAMNITE? Pet jednostavnih načina da to uradite

Jednostavni trikovi koji će drastično promeniti izgled vašeg lica.

Obrve u velikoj meri određuju izgled vašeg lica.

Čak i kada se držite prirodnih, svetlijih nijansi, nijansiranje obrva može da pomogne da one izgledaju punije i da skrenu pažnju na vaše savršeno uokvirene oči.

Pet načina kako možete da potamnite obrve prirodnim putem.

Kana za obrve

Treba li vašim obrvama malo više definicije? Kana za obrve je vrsta neoksidativne boje koja privremeno zatamni kožu ispod obrva, kao i same dlačice obrva čime se postiže puniji izgled obrve. Pasta od kane se pedantno nanosi na područje obrva i ostavlja da nijansira dlačice i kožu ispod nje. Boja će se na koži zadržati oko nedelju dana, a na dlačicama oko dve nedelje.

Lepota kane za obrve je u tome što se može raditi i kod kuće i kod profesionalca. Jedina njena mana je što tretman mora da traje bar sat vremena da bi uspeo.

Talog od kafe

Ako tražite brzo, uradi sam rešenje za zatamnjenje obrva, pomoć ćete naći u vašoj kuhinji. Možete da pomešate nekoliko kašika veoma fino mlevene kafe sa malom količinom meda ili ulja i da napravite posebnu pastu. Precizno nanesite pastu na obrve i ostavite je da odstoji najmanje 20 minuta kako bi imala dovoljno vremena da prodeluje i oboji područje obrva. Ovo je izuzetno kratkotrajno rešenje.

Ricinusovo ulje i senke za oči

Ricinusovo ulje prosto vole svi dermatolozi, ali i kozmetičari. Ono jača obrve i trepavice, a rade se i istraživanja koja će proveriti da li podstiče rast kose. Jimena Garcia daje ovaj savet: možete da napravite odgovarajuću nijansu za obrve mešanjem ricinusovog ulja sa senkom koja je nekoliko nijansi tamnija od vaših obrva. Ova će boja trajati do skidanja šminke.

Olovka za obrve

Niste spremni da se posvetite farbanju? Unapredite svoje veštine iscrtavanja obrva —možete da se igrate sa različitim nijansama da biste pronašli onu koja vam se dopada. Ako imate svetlije obrve (smeđe do plave) koristite olovku za jednu do dve nijanse tamnije od vaše prirodne boje kose. Ako imate tamne obrve (tamno smeđe do crne) koristite boju koja odgovara vašoj boji kose.

Šminka za oči

Iako korišćenje senke za potamnjivanje obrva neće imati istu dugovečnost kao olovka za obrve, ona nudi meke rezultate i prirodan izgled. Izaberite boju na isti način kao i olovku za obrve.

Koristeći malu četkicu pod uglom, prevucite senku na područja kojima je potrebna definicija.

