Omekšivač na džempere? VELIKA GREŠKA: Evo kako ih oprati da ostanu mekani KAO PRVI DAN

Pronašli ste džemper koji je savršeno mekan i topao. Sve u vezi s njim deluje apsolutno neverovatno i jednostavno ga morate imati. Ali, nakon što ga kupite i operete, ne oseća se ni približno tako lepo kao kad je bio u prodavnici. Ili ste ga možda oprali i nosili nekoliko puta i primetili da je postupno počeo da gubi mekoću zbog koje ste se prvobitno i zaljubili u njega.

U oba slučaja, nije zabavno kada toliko voljeni odevni predmet izgubi svoju mekoću. Ipak, postoje stvari koje možete učiniti da se to ne dogodi. Iako se sve tkanine menjaju nakon uzastopnog nošenja i pranja, pravilna nega vaših džempera od flisa može smanjiti trošenje i habanje i produžiti im vek trajanja.

Koristite pravi deterdžent

Postoji bezbroj deterdženata na izbor. Postoje različiti brendovi, različite formule, različiti mirisi… Mnogi ljudi odluku o tome šta će koristiti temelje isključivo na ceni ili mirisu, ali to nije uvek najbolja opcija. Ako želite da zadržite svoju omiljen džemper mekim i produžiti mu vek trajanja, treba da koristite blagi deterdžent za pranje rublja. Takođe morate da budete sigurni da koristite taj deterdžent prema preporukama proizvođača.

Uklonite mrlje na pravi način

Koliko god bili pažljivi, mrlje su samo deo života. Kada treba da uklonite mrlje s košulje, svakako to učinite na pravi način. Većina proizvoda za uklanjanje mrlja je oštra i zapravo može da ošteti tkaninu dok uklanja mrlju. Umesto da koristite jake hemikalije za čišćenje, razmislite o isprobavanju nekih prirodnih lekova za uklanjanje mrlja. Mnogo su bezbedniji za vaše džempere, a mnogi od njih deluju čak i bolje od skupih proizvoda za uklanjanje mrlja.

Nemojte da koristite omekšivač

Korištenje omekšivača sjajan je način da vaš džemper ostane mekan, zar ne? Nažalost ne. Omekšivači rublja imaju tendenciju nakupljanja na odeći i zapravo je mogu učiniti manje mekom. Takođe mogu da oštete određena svojstva tkanina pa ih je najbolje izbegavati.

Okrenite džemper naopako pre pranja

Pre nego što džemper stavite u veš mašinu, okrenite je naopako. To pomaže u zaštiti spoljnje strane odeće od oštećenja do kojih može doći tokom ciklusa pranja. Kad perete majice s kapuljačom na rajsferšlus, obavezno ih zakopčajte. To sprečava da se rajsferšlus zaglavi tokom pranja. Za majice s kapuljačom na vezice razmislite o vezivanju uzice. To će sprečiti da se zapetlja ili izvuče.

Pokrenite dodatni ciklus ispiranja

Obično se svi bavimo očuvanjem vode. No, kada je reč o održavanju džempera lepim i mekanim, dodatni ciklus ispiranja je neophodan. Provođenje džempera kroz dodatni ciklus ispiranja osigurava uklanjanje svakog traga deterdženta, a osiguravanje da je sav deterdžent ispran važan je korak kada se radi o tome da vaš džemper ostane mekan.

Preskočite sušilicu

Baciti džemper u sušilicu verovatno se čini kao odličan način da osigurate da ostane lep i mekan, ali to zapravo može učiniti više štete nego koristi. Sušenje na vazduhu mnogo je bolja opcija jer je nežnije za flis tkaninu. Pomaže da flis ostane lep i mekan bez upotrebe hemikalija poput onih koje se nalaze na posteljini za sušenje.

