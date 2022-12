Da li same čupate obrve? Ispratite OVE korake i oblikovaćete obrve poput profesionalaca

Mnoge žene muku muče sa obrvama. Neke ih čupaju svakodnevno, a mnoge uopšte ne znaju ni kako se obrve pravilno čupaju

One koje imaju više vremena, taj posao uglavnom povere kozmetičaru, a one koje su bile "same svoji majstori", pa ih upropastile, na kraju odu na japansko iscrtavanje ili tetoviranje obrva.

Ukoliko spadate u žene koje imaju potpuno prirodne obrve, onda znate kada im je vreme za čupanje. I, šta ćete uraditi?

Pretpostavljamo da ćete uzeti ogledalo koje uvećava ili ćete se skroz približiti klasičnom ogledalu u kupatilu, odnosno tamo gde je svetlo savršeno i gde može jasno da se vidi svaka dlačica.

Prvi korak – sklonite to ogledalo koje uvećava

Osim tih dlačica koje zaista treba da počupate, videćete i one koje tek treba da izrastu, a znate šta to znači - nerviranje i čupkanje kože dok ne dođete do te dlačice koja jedva da viri. To može da dovede do bolnih, crvenih ranica, ali i uraslih dlačica.

Šta zaista treba da uradite?

Udaljite se od (normalnog) ogledala i pogledajte celo lice. Tako ćete jasno videti šta treba, a šta ne da bude u predelu obrva.

Dlačice koje su “spremne” za čupkanje će uz samo jedan potez biti izvađene, dok druge, koje ne možete tako lako da počupate treba da ostavite još dan-dva.

Realno, niko vam neće primetiti nekoliko dlačica, koje samo vi u stvari i vidite. Ne bi bilo loše i da naparite lice ili da ih počupate nakon kupanja, jer će se zbog pare i tople vode pore otvoriti, pa će vam ceo proces biti dodatno olakšan.

Nemojte se nervirati, a ako nemate živaca da sami čupate obrve – uvek su vam na raspolaganju kozmetičarke.

Autor: