Kako usporiti prerano starenje kože?

Ovi saveti su zlata vredni.

Police u vašem kupatilu prepune su kvalitetnih anti-age krema, maski, tonika i seruma na koje trošitečitavo malo bogatstvo, sve u nadi da se vreme ipak može zaustaviti ili barem usporiti. Na vašem spiskuželja za rođendanske i novogodišnje poklone obavezno se nađe i najnovija čarolija u bočici koja imavišestruko dejstvo i obećava kožu kao bebinu. Uporno štedite za mililitre botoksa i hijalurona, trpećiubode iglica i ne žaleći ni dinara ni bola. Jer, sve vredi kada je vaša koža u pitanju, zar ne?

Reč, dve o koži

Koža je najveći ljudski organ. Njena ukupna površina je skoro dva kvadratna metra i ona nas štiti odmikroba i spoljašnjih elemenata, pomažući u regulisanju telesne temperature. Kao tako vredan i aktivanorgan, koža zahteva da joj se posveti posebna pažnja, kako bi što duže zadržala svoju elastičnost ikvalitet. Nažalost, većina nas se u toj nezi zadržava samo na koži lica, ne obraćajući previše pažnje naostatak tela, kao ni na njenu dubinsku negu. Ovde mislimo pre svega na ishranu i negu kože iznutra, a nesamo njenog spoljašnjeg sloja.

Starenje kože

Naša koža se menja kako starimo. Primećujemo kako gubi elastičnost i volumen i kako se pojavljuju finelinije na licu, a noge, ruke i leđa nisu više tako zategnuti i jedri. Promene na koži povezane su safaktorima životne sredine, genetskom strukturom i ishranom. Mogu biti prilično stresne i frustirajuće.Proizvodi koje smo koristili u našim 20-im godinama gube svoju efikasnost, te se okrećemo ka potpunonovoj rutini nege kože. Vrlo često, to je igranka bez prestanka jer stalno moramo da prilagođavamorežim trenutnim potrebama kože.

Sa starenjem, spoljašnji sloj kože (epidermis) se stanjuje, iako broj ćelijskih slojeva ostaje nepromenjen.Smanjuje se i broj ćelija koje sadrže pigment melanina, dok se preostale ćelije, melanociti, povećavaju uveličini. Starija koža deluje tanja i bleđa, bez sjaja. Takođe, promene u vezivnom tkivu smanjuju snagu i elastičnost kože.

Kolagen je vlaknasti, potporni protein i glavna je komponenta koja čini kosti, kožu, mišiće, hrskavicu,tetive i ligamente. Nekoliko vrsta kolagena nalazi se u različitim organima i tkivima. Proizvodnja kolagenase smanjuje kako starimo, što dovodi do naborane i opuštene kože koja je vrlo često razlog velikefrustracije kada se pogledate u ogledalo posle svoje tridesete godine. Ovde ne mislimo samo na lice, veći nadlaktice, kolena i druge delove tela koje, kako starimo, sve više pokrivamo odećom.

Ipak, starenje je prirodni proces i niko ga nikad do sada nije izbegao. Zato je dobro znati šta sve možeteda očekujete od svoje kože, kako godine lete. Naravno, i šta sve možete da uradite da sprečite prerano starenje kože.

Koža kroz godine

Najveća briga za negu kože koju osoba u svojim 20-im ima su problemi uzrokovani oštećenjem od suncakoje je počelo da se akumulira tokom vremena, kao i nedostatkom sna, stresom ili čak genetikom. Kožamože izgledati umorno i bez sjaja.

Kada naiđu 30-e, počinje prva ozbiljnija nega kože. Barem kod većine. Vodi se računa o izlaganju suncu ikvalitetu proizvoda koji se nanose, ali i ishrani i vitkosti jer to je vreme kada počinje da se vidno usporavametabolizam, pa počinjete pažljivo da osluškujete svoje telo i pružate mu ono što mu je potrebno ispolja i iznutra.

U 40-im godinama zaista počinjete da vidite velike promene u čvrstoći vaše kože. Gubitak volumena ielastičnosti dovodi do opuštene kože čitavom površinom tela, kao i izraženije bore i oštećenja od sunca.Kao odjednom, stvari iz vašeg ormara vam više ne pristaju kao pre i počinjete polako da gradite drugi stili kupujete nešto zatvoreniju garderobu kako bi prikrili trag vremena. Naravno, ukoliko se svom telu nisteposvetili na pravi način.

Posle 50-e i pogotovo nakon menopauze, žensko telo doživljava hormonsku promenu sa opadanjemnivoa estrogena i povećanim nivoom androgena što dodatno utiče na kožu. Suvoća kože je još jednavelika briga, a višak pigmenta i znaci oštećenja od sunca tj. braon fleke i staračke pege, takođe postajuizraženiji.

Iako godine nakon 50-te mogu izgledati pomalo zastrašujuće, važno je shvatiti da jedna nova era tekpočinje. Trebalo bi da se osećate povlašćeno što ulažete u sebe i tretmane koji vas čine srećnim.

Kako zaustaviti starenje kože?

Da zaustavite, ne možete, ali da usporite – to svakako možete. Pre svega, odaberite ishranu bogatuhranljivim materijama poput proteina, zdravih masti i vitamina, posebno vitaminom C. Vitamini utiču nasve hemijske procese u našem telu, posebno vitamin C, koji je neophodan za sintezu kolagena.Nedostatak vitamina C povezan je sa krhkom kožom i problemima sa zarastanjem rana.

Na vašoj trpezi bi trebalo da se nađe hrana u duginim bojama jer vam može pomoći da dobijete puno vitamina i antioksidanata za negu kože, koji mogu pomoći u neutralizaciji slobodnih radikala, nestabilnihmolekula koji mogu izazvati oštećenje kože, upalu i rano starenje.

Budite umereni kada jedete prerađenu hranu i šećer i vodite računa o količini vode koju unosite. Naime,koža obožava vodu! Pobrinite se da spavate dobro i zaštitite svoju kožu od štetnih UV zraka.

Naravno, izlišno je ponavljati koliko je fizička aktivnost važna za zategnutu kožu tela i tonus mišića.Makar to bila svakodnevna šetnja ili joga u dnevnoj sobi, nemojte sebi uskratiti zadovoljstvo da se bezbojazni pogledate u ogledalo.

Paralelno, počnite sa zdravom i raznovrsnom ishranom. Hranite svoju kožu iznutra i ona će vam bititoliko zahvalna da će to biti vidljivo i spolja.

Koža i suplementi

Kada odlučite da vodite računa o svom zdravlju i izgledu, pored truda koji ulažete u odabir hrane i fizičkuaktivnost, od velike važnosti su i suplementi koji vam mogu pomoći da brže postignete rezultate. Podrezultatima podrazumevamo sjajnu formu i zdravlje, a samim tim samopouzdanje i dobar osećaj u svojojkoži.

Herbafast proizvodi su na prirodnoj bazi i podrška svima koji žele da postignu dugoročne rezultate.Pored čišćenja organizma od neželjenih toksina, kao i izbacivanja viška tečnosti i zdravog regulisanjatelesne težine, Herbafast Avantgarde, Lady i Gentleman idealni su saveznici i u zaštiti kože od preranogstarenja.

Herbafast Avantgarde: Kao i u nabrojana dva Herbafast preparata, glavnu ulogu u smanjenju telesnetežine ima plod paprike. Pored nje, vitamin C doprinosi normalnom energetskom metabolizmu, a ukombinaciji sa cinkom, ovaj vitamin štiti ćelije od oksidativnog stresa i doprinosi lepšem i zategnutijemizgledu kože. Brojni antioksidansi i probiotik S. Boulardi doprinose jačanju imuniteta i biotičkoj ravnotežičitavog organizma.

Herbafast Lady: U ovom prirodnom preparatu iz Herbafast porodice, cink doprinosi metabolizmumakronutrijenata, normalnom metabolizmu ugljenih hidrata, normalnom metabolizmu masnih kiselina,normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelije od oksidativnog stresa, sprečavajući opuštanje kože istvaranje strija kroz izgradnju proteina kolagena. Superoksid dismutaza (SOD) predstavlja prvu linijuodbrane tela od najštetnijih slobodnih radikala koji utiču na pojavu gojaznosti. SOD ima moć daneutrališe milione molekula slobodnih kiseoničnih radikala, što ga čini značajno snažnijim i od koenzimaQ10, vitamina E i vitamina A. Od minerala sadrži kalcijum, magnezijum, fosfor, kalijum, natrijum i bakar,a sadrži i određenu količinu vitamina A, koji je neophodan za dobar ten i vid. Vitamin C u kombinaciji savitaminom A daje moćan antioksidans koji štiti organizam od starenja.

Herbafast Gentleman: Iako nosi ovaj naziv, Herbafast Gentleman namenjen je i muškarcima i damamakoji žele da smršaju i ubrzaju metabolizam. Njegov magnezijum doprinosi normalnom balansuelektrolita, održavanju normalnog energetskog metabolizma, smanjenju umora i iscrpljenosti. Baš kao ikod Herbafast Lady, Gentleman pruža telu anti-age efekat, kroz neophodne minerale i vitamine A i C,kao i antioksidante koji se bore protiv preranog starenja.

Ukoliko u svoju ishranu uvrstite jedan od ovih suplemenata, uz fizičku aktivnost i uredan život,doteraćete svoju liniju u željeno stanje i usporićete starenje organizma. To ćete i vi i vaša okolina brzoprimetiti. Priznaćete, nema lepšeg i boljeg komplimenta od: Nikada ti ne bih dao te godine!

