Jedna je zdravija za pore: Da li je bolje umivati se hladnom ili toplom vodom?

Temperatura vode je veoma bitna.

Od sredstava za čišćenje, do tonika, seruma, hidratantnih krema, kiselina, maski, pa čak i „flastera za bubuljice“, svet nege kože može se činiti prekomplikovanim.

Međutim, često su najbolje rutine za negu kože one najjednostavnije. Govorimo o nekoliko proizvoda i korištenju prave temperature vode prilikom pranja lica. Ali koja je ta temperatura? Da li je poželjno prati lice toplom ili hladnom vodom?

Kako topla voda deluje na kožu?

Razumljivo, mnogi od nas radije peru lice toplom vodom.

Ništa nije više opuštajuće ili praktičnije od pranja lica pod tušem. Međutim, topla voda nažalost nije najbolja opcija za vašu kožu. Vruća voda može uzrokovati brojne probleme s kožom. Može lišiti vašu kožu vitalnih prirodnih ulja, uzrokujući suvoću, dehidraciju i povećanu osetljivost. Ako ste skloni ekcemu ​​ili rozacei, vruća voda dobro je poznata po tome što izaziva neugodne napade.

Ljudi s masnom kožom mogli bi pomisliti da njihov ten ima koristi od tople vode, ali nažalost to nije slučaj. Kada vaša koža postane previše lišena svojih prirodnih masti, vaše lojne žlezde to pokušavaju kompenzovati proizvodnjom — pogodite čega? — još više masti! Tako ćete izgledati još sjajnije nego pre, a verovatno će vam se pojaviti i akne.

Kako hladna voda deluje na kožu?

Hladna voda može delovati antiupalno. Može pomoći u toniranju kože, smirivanju natečenosti i vraćanju mladalačkog sjaja.

Zvuči super, zar ne?

Ipak, ne bi trebalo da preterano koristite hladnu vodu u svojoj rutini čišćenja lica. To je zato što hladna voda sužava pore kože, a iako to može biti korisno, takođe može sprečiti efikasno čišćenje kože. Kada se vaše pore suze, bakterije i prljavština mogu ostati zarobljene, a to može uzrokovati mitesere i izbijanje akni.

Mlaka voda

Iako bi povremeno umivanje hladnom vodom moglo pozitivno utecati na vaš ten, uglavnom bi trebalo da težite pranju lica mlakom vodom. Mlaka voda će zajedno sa sredstvom za čišćenje ukloniti prljavštinu i bakterije s vašeg lica, a sve to bez preteranog isušivanja kože.

Koja sredstva za čišćenje lica su najbolja?

Sredstva za čišćenje nesumnjivo su važan korak u našoj dnevnoj rutini. Većina dermatologa preporučuje čišćenje lica barem jednom dnevno ili dva puta dnevno ako morate ukloniti šminku i kremu za sunčanje pre spavanja. Međutim, sredstvo za čišćenje koje vam najbolje odgovara uvelike će zavisti od vašeg tipa kože.

Ključni tipovi kože su: normalna, mešovita, suva, masna i osjtljiva. Ako niste sigurni koji je vaš tip kože, nema mesta panici. Postoji mnogo onlajn kvizova koje možete rešiti da biste to saznali.

Nažalost, ne postoji sredstvo za čišćenje koje bi bilo univerzalno savršeno za svaki tip kože, ali ona koje sadrže aktivni ugalj obično su odlično mesto za početak.

Aktivni ugalj veoma je koristan za kožu. On takođe može pomoći kod: smanjivanja pojavljivanja pora, smanjenja akni i upala, pomaže kod prekomernog mašćenja, smatra se da pomaže u prevenciji preranog starenja, a dovoljno je nežan da se koristi čak i na najosetljivijim tipovima kože.

Autor: