Žena je mislila da je previše stara za BUBULJICE: Ispostavilo se da ima ozbiljnu bolest

Ženi koja je mislila da je upravo dobila bubuljicu na nosu dijagnostikovan je rak kože.

Mišel Dejvis, 52, primetila je crvenu izraslinu u aprilu 2022. i mislila je da je to samo mesto dok nije postalo „stvarno bolno“, rekla je.

Bubuljica je buknula gore-dole, rekla je, ali Dejvis je otišao kod doktora nakon što ju je ona stisnula i nije prestala da krvari. Doktor je odmah pomislio da je rak. Nakon biopsije, Dejvisu je dijagnostikovan karcinom bazalnih ćelija - uobičajeni oblik raka kože. Podvrgnuta je operaciji da se odstrani rak, a koža nosa joj je rastegnuta da pokrije preostalu rupu. Sada se Dejvis oporavlja od operacije i neće joj biti potrebno dalje lečenje. Menadžer naloga iz Oreve, Novi Zeland, rekao je: „Pomislila sam 'šta radim da dobijem bubuljicu sa 52 godine'. „Proći će – ponavljala sam sama sebi. „Upalilo bi se i vratilo se dole.

„Sećam se da sam je stiskala i ništa nije izašlo. „Onda je krvarilo i krvarilo i krvarilo - otprilike nedelju dana. "Bila sam u šoku kada sam saznala. Nikada nisam čula za karcinom bazalnih ćelija."

Dejvis je prvi put uočila „bubuljicu“ pre godinu dana i provela je vreme da je prikrije korektorom. „Bilo je zaista teško“, rekla je. „Kao vulkan ispod kože. „Mislila sam 'to je samo bubuljica.' "Bila sam u poricanju." Dejvisova je rekla da je mesto postalo "stvarno bolno" do januara i da je pokušala da istisne sve. Rekla je: „Ništa se nije dogodilo. „Onda je krvarilo i krvarilo. "Mislila sam 'to nije normalno'."

Dejvisova je otišla kod svog doktora u februaru i rečeno joj je da liči na rak kože. Biopsija je potvrdila da ima karcinom bazalnih ćelija i rečeno joj je da će joj biti potrebna operacija za uklanjanje raka. Prošlog meseca, podvrgnuta je rekonstrukciji u bolnici Ormiston kako bi uklonila rak i povukla kožu nosa preko rupe. „Isekli su mi nos u cik cak. Isekli su krater. Na kraju mog nosa je bila rupa", objasnila je.

Dejvis će biti pod nadzorom jednom godišnje jer je objasnila da je sklonija raku kože sada kada ga je jednom imala. Ona želi da podigne svest o simptomima kako bi drugi ljudi mogli da odu na proveru. „Da sam nastavila da ga ignorišem, bio bi mnogo veći. „Iskreno, mislila sam da je bubuljica. „Mislila sam da je rak kože mladež. „Blokada kože nije bila stvar kada sam odrastao. "Sada je to u mojoj svakodnevnoj nezi kože." Dejvis je izvadila šavove i sada se brine o svojoj koži i povećava količinu kolagena kako bi pomogla kod ožiljaka.

