NIJE MALO: Evo koliko nam je vremena potrebno da se naviknemo na VEŽBANJE

Stvaranje dosledne rutine vežbanja zahtevaće određenu predanost, prema novim podacima. Nedavna studija objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences otkrila je da je vreme koje može biti potrebno da se stekne navika vežbanja duže nego što bismo želeli, a iznosi oko šest meseci.

Istraživanje koje su proveli istraživači sa Univerziteta u Čikagu i Univerziteta u Pensilvaniji bavilo se stvaranjem nekoliko vrsta navika, a onaj deo koji se tiče vežbanja posebno je iznenadio stručnjake, donosi HuffPost.

Naime, oni su pratili obrasce 30 hiljadaa ljudi koji redovno pohađaju teretanu, i to u periodu od četiri godine. Rezultati su pokazali da je ljudima potrebno otprilike pola godine da steknu doslednu naviku vežbanja u teretani.

Kako objašnjavaju autori studije, ispitanici su u pravilu išli u teretanu nekoliko puta nedeljno. Vreme između poseta teretani odigralo je najveću ulogu u stvaranju navike kod čak 76 odsto ispitanika studije. Naime, što je duže vreme bilo između poseta teretani, manja je bila verovatnoća da će se neko vratiti redovnom vežbanju.

