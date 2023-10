Ovako ćete uvek izgledati mlađe: Evo kako da preokrenete neke od najranijih znakova starenja – i to brzo

Uz odgovarajuću negu, vaše lice će izgledati svežije i mlađe nego što zapravo jeste

Godine su samo broj, ali nije sramota ako želite da vaša koža izgleda malo jedrije, vlažnije i bez linija. Harpes Bazaar tim povodom zamolio je šminkere, dermatologe i druge stručnjake da otkriju svoje vrhunske trikove i savete kako da se preokrenu neki od najranijih znakova starenja – i to brzo.

Ovo je deset načina koje su izabrali, zahvaljući čemu instant možete da izgledati i da se osećati najbolje koliko god godina da imate.

1. Izaberite svetliji karmin

Tamne nijanse mogu da izgledaju neugodno na zreloj koži, jer usne postaju sve tanje sa godinama. Kako kaže šminker Matin Maulavizada, koji radi sa poznatim ličnostima poput Anđeline Džoli, da ruž za usne ne bi izgledao previše grubo, izaberite ružičaste crvene ili boje mesa, i klonite se boje breskvi i pomorandže, jer zbog njih zubi mogu da deluju žuti. I zapamtite, stavljanje karmina bez druge šminke može da vas napravi još starijim nego da uopšte ne nosite šminku.

2. Stavite visoko rumenilo

Za trenutno podizanje obraza, postavite četkicu za rumenilo na najvišu tačku jagodice i nanesite boju kružnim pokretima, savetuje vizažistica Sendi Linter, koja radi sa Elizabet Hurli. Izaberite tople ružičaste, kajsija ili bronzane boje, jer stvaraju manje kontrasta.

3. Podignite oči olovkom

Ako već godinama koristite tečni ajlajner – ili ga uopšte ne koristite – vreme je da isprobate kremastu i meku olovku za oči. Mekoća klasične kohl ili gel olovke povećava oči više nego tečne olovke. Da biste preokrenuli kapke koji izgledaju opušteno, pomešajte olovku na spoljnim uglovima pomoću K-vrha ili ravne četkice za ajlajner.

4. Investirajte u dobar korektor

Prikrivanje može da bude izazov i da vas prevari tokom šminkanja. Mnogi korektori znaju da potonu u pukotine bora i tako naglase svaku finu liniju. Da biste dobili najveću pokrivenost sa najmanje proizvoda, pokušajte sa takozvanim „kamuflatorom“, sušenijim oblikom korektora koji može da skine godine sa vašeg lica, jer ne sadrži toliko ulja kao običan korektor, tako da se neće pomeriti, a bolji je u skrivanju pega od sunca.

5. Lažne jagodice

Uzmite svoj omiljeni hajlajter, bronzer i/ili komplet za konture – vreme je da definišete liniju vilice i date sebi visoke jagodice iz svojih snova.

– Istaknite oblasti koje želite da istaknete – kaže Chanelova slavna šminkerka Kara Jošimoto Bua . – To će pomoći da se smanje „kesice“ koja se ponekad pojavljuju blizu linije vilice i podićiće vam jagodice. Samo vodite računa da pravilno blendirate boju i da pazite da je ne nanosite previše.

6. Izaberite hidratantnu podlogu

Nanošenje slojeva pudera će naglasiti fine linije i bore i učiniti da vaša koža izgleda suvo. Zbog toga Bua upozorava na upotrebu gustog pudera ili jake podloge.

– Poput praškastog sjaja, previše guste podloge i pudera na suvoj ili naboranoj koži može da učiniti da vaša koža izgleda starije – kaže ona: – Koristite hidratantniju podlogu da dodate zdrav ton i sjaj i ujednačite kožu bez stvaranja teškog sloja šminke na njoj.

7. Udvostručite veličinu svojih naočara za sunce

Do sada već znate koliko sunce može da bude štetno, tako da bi bilo dobro da se osim sa kremom za sunčanje, zaštitite i šik dodacima. Zamenite svoje tanke naočare za sunce za one sa velikim okvirima i dobićete više zaštite oko očiju, koje su ozbiljan faktor u borbi protiv bora. To preporučuje dermatolog iz Bostona Ranela Hirš i podseća da ne zaboravite i na šešir, pa i prebacivanje šala preko vrata, koji takođe može da vam pomogne u sprečavanju pojavljivanja mrlja od sunca u predelu dekoltea.

8. Nabavite rezerve maslinovog ulja

Ekstra devičansko maslinovo ulje sadrži masne kiseline slične onima koje se nalaze u našoj koži i neverovatno je nežan hidratant. Ako imate kožu koja je suva i osetljiva zbog previše oštrih sredstava protiv starenja lica i očiju, zaustavite se, i kako savetuje dermatolog Džesika Vu, i nanesite tanak sloj maslinovog ulja preko noći umesto toga.

9. Negujte svoje ruke

Dermatolozi se slažu da su ruke one koje odaju vaše godine. Da biste ih održali mladima, nanesite retinoid koji koristite i za lice na ruke i dodajte sloj vazelina, i stavite pamučne rukavice preko noći kako biste zadržali sve sastojke. Koža će izgleda podatnije, a i vaši nokti će vam biti zahvalni.

10. Tretirajte svoja stopala

Nije važno koliko su vaše cipele lepe ili skupe, suva i ispucala stopala mogu sve da pokvare. Pre nego što odete u krevet, nanesite tanak sloj salicilne kiseline i kašičicu vazelina na mesta gde vam je koža debela ili ljuskava, a zatim stavite čarape. Ova kombinacija čuva vas od žuljeva i plikova, i trenutno ulepša stopala koja izgledaju mlađe.

