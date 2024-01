FRIZURE KOJE ĆE BITI NAJVEĆI TREND U 2024. GODINI

Kao što je Koko Šanel jednom rekla: „Žena koja promeni frizuru uskoro će promeniti i svoj život’’. Ovo je naročito važno na početku zimske sezone, a pre samog ulaska u novu godinu, kada hladno vreme i ultra-kratki dani često zahtevaju veliku vizuelnu promenu.

Za novu 2024. godinu moto je „nova kosa – nova ti“.

Nova godina je zaista popularna sezona za preuređenje stana, novo putovanje ili kupovinu nečega što si oduvek želela. Ukoliko si opsednuta lepotom, onda je sam početak nove godine idealan i za novu frizuru.

Srećom, frizure koje će biti trend 2024. godine su zaista raznovrsne, tako da verovatno nećeš da pogrešiš za koju god od njih da se odlučiš.

Nećeš biti u krivu ako u 2024. konačno uđeš sa tim svežim šiškama ili ‘’bob’’ frizurom do brade. Zapravo, vodeći trendovi na temu frizura u 2024. godini su šokantno jednostavni i svi imaju jednu zajedničku crtu – a to je da treba da održavaš svoju kosu prirodnom i zdravom.

Nastavi da čitaš dalje kako bi otkrila najbolje trendove, od toga šta poznate ličnosti propagiraju do popularnih frizura koje vladaju na društvenim mrežama.

Povratak šiški na (zasluženi) tron

Dok su u protekloj godini vladale nešto svedenije frizure, stilisti za kosu predviđaju povratak dužih, raskošnijih frizura poput onih iz 70-ih. Šiške inspirisane onima koje je svojevremeno nosila čuvena engleska glumica i pevačica Džejn Birkin će padati preko čela mnogih devojaka i žena od januara do decembra 2024. godine.

Zaista, zašto su šiške večito tema oko koje imamo tako suprotna mišljenja?

Dakako da nekima stoje a nekima ne, ali su zaista aksesoar broj jedan kada je u pitanju ključna promena vezana za frizuru u 2024.

Kratke frizure koje su efektne i lake za održavanje

Znamo da žudiš za onom frizurom koja neće zahtevati (naročito) održavanje, a koja će istovremeno biti ‘’trendi’’ i efektna kada je promena tvog izgleda u pitanju.

Kratke frizure bilo kog tipa su ono što ćeš želeti da poneseš u novoj 2024. godini!

Opuštene bob i piksi frizure sa prirodnim talasima će zauzeti svoje zasluženo mesto u životima žena širom planete. Ko kaže da kosa mora da bude dugačka kako bi bila lepa?

Ovo je odlična vest za one koji žele finu frizuru koja ne zahteva neko naročito održavanje. A da ne pričamo koliko će proces pranja kose, koji je često jako mukotrpan – trajati kraće.

Isto tako, bilo koja bob ili piksi frizura pružiće ti mnogo mogućnosti da se igraš vrućim alatima i četkama za stilizovanje kose kako bi postigla savršen oblik. Ako na to dodaš i šiške – dobijaš pun pogodak!

Trend mokre kose ne izlazi iz mode

Mnoge žene su prosto opsednute elegantnom kosom koja ide uz sve, od farmerki i belih košulja do izgleda na crvenom tepihu. Na modnim pistama u 2024. godini sigurno će šetati modeli čija kosa će izgledati ‘’mokro’’. Ovaj izgled možeš postići tako što ćeš mrvice ulja za kosu koristiti da izgladiš vlasi od korena do vrhova. Ovo će tvojoj kosi dati mega sjajnu, mokru završnicu i elegantan look.

Poznate ličnosti su poludele za ‘’tupim’’ krajevima

Neke slavne ličnosti, poput Megan Foks, su se ovih dana odrekle ultra-duge kose u korist frizura srednje dužine sa tzv. tupim krajevima. Zaista verujemo da ćemo 2024. godine videti mnogo ‘’tupih’’ frizura.

Prošli smo fazu plave kose sa veoma tankim krajevima, i mislimo da sada žene traže tupu frizuru koja izgleda zdravo i daje kosi šik izgled. Ova vrsta frizure pomaže da dobiješ kosu u stilu 90-ih, sa talasima i uvojcima umesto uobičajenih „talasa na plaži“ iz prošlih godina. Zamoli svog frizera da ti vrhovi budu što puniji i makismalno tupi, sa manje slojeva.

https://www.instagram.com/p/CoXjB3dJpOI/?utm_source=ig_web_copy_link

Ako se i dalje pitaš koje je „pravo“ vreme da konačno promeniš svoju frizuru, znaj da je period oko Nove godine idealan za to. Čvrsto verujemo u način razmišljanja ‘’Nova godina – nova kosa’’, pa odmah možemo da te posavetujemo da nema boljeg momenta da izvršiš ovu promenu u svom izgledu baš u vreme novogodišnjih praznika.

Uđi u 2024. sa novom, trendi frizurom!

