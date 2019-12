Postanite prvi koji će primetiti revolucionarnu, neinvazivnu i efikasnu tehnologiju: Predstavljamo vam CRIOFACE LIFT

View this post on Instagram

❗❗❗NOVO NOVO NOVO Pratimo nova dostignuća u dermaestetici, CRYOSKIN samo u ordinaciji dr Babovic. 👉CRYOFACIAL-smanjuje vidljivost bora,zateže i podmladjuje kožu. (1 tretman 100e,5 tretmana 425e) 👉CRYOSLIMMING-izgubite 1-2cm nakon samo jednog tretmana. (1 tretman 150e,5 tretmana 650e) 👉CRYOTONING-ima efekat drenaže celulitskih džepova. (1 tretman 150e,5 tretmana 650e).