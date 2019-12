NESVAKIDAŠNJE ISKUSTVO! Stazom kroz oblake - Upoznajte svet iz drugog ugla (FOTO+VIDEO)

View this post on Instagram

Breathtaking tour around Tianmen Mountain 😍 (Swipe Left 👉) Follow @THETRAVELLINGFRIENDS to discover epic spots around the world 🌎 Shout out to our #TravellingFriends for the great shots: @rkrkrk, @publidronemex, @jonburkholz, @joethommas 🙏 . . . . . . #vscoworld #wondermore #hikingtheglobe #hikingviews #allaboutadventures #idhikethat #thetraveltag #mountainlover #cityescape #mountainstories #tianmenmountain #thegreatwall #forbiddencity